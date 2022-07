Le nouveau gouvernement de la Corée du Sud va rationaliser les organisations publiques

Le gouvernement va réduire le nombre d'employés et les dépenses des organisations comme première étape d'une série de mesures de réforme prévues, a déclaré le ministre des Finances, Choo Kyung-ho, cité dans un communiqué, lors d'une réunion prévue.

Le président Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai, a promis de réformer le secteur public et a déclaré au début du mois que son gouvernement réduirait agressivement les dépenses et vendrait les actifs non essentiels des entreprises publiques.

La décision a été prise alors que Yoon subit une baisse soutenue de sa cote de popularité, le dernier sondage d'opinion hebdomadaire de Gallup Korea montrant vendredi que sa cote de popularité est tombée à 28% contre 32% une semaine auparavant.

Choo a déclaré qu'un total de 350 organisations publiques employaient 449 000 personnes à la fin du mois de mai et portaient 583 trillions de wons (449 milliards de dollars) de passif combiné à la fin de 2021, soit une augmentation de 34% et 17% au cours des cinq dernières années, respectivement.

Le grand public et les experts s'inquiètent de l'efficacité et de la rentabilité correspondant à l'expansion rapide de l'échelle des organisations publiques, a-t-il déclaré.

(1 $ = 1 298,4200 wons)