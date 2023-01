Le nouveau gouvernement fidjien suspend le commissaire de police et met fin à l'accord sur le maintien de l'ordre en Chine.

Le président Ratu Wiliame Katonivere a déclaré que le commissaire de police Sitiveni Qiliho avait été suspendu sur les conseils de la Commission des bureaux constitutionnels, "dans l'attente d'une enquête et de la saisine et de la nomination d'un tribunal".

Le superviseur des élections, Mohammed Saneem, a également été suspendu par la commission, selon le communiqué.

Qiliho a refusé de faire des commentaires aux médias locaux car il a dit qu'il sera confronté à un tribunal pour sa conduite. Il était considéré comme proche de l'ancien premier ministre Frank Bainimarama, qui a dirigé les Fidji pendant 16 ans avant qu'une coalition de partis ne remporte de justesse les élections de décembre et n'installe Sitiveni Rabuka à la tête de cette nation du Pacifique d'une importance stratégique.

La veille de la conclusion d'un accord de coalition, M. Qiliho et M. Bainimarama ont demandé à l'armée de maintenir l'ordre public car, selon eux, le résultat sans appel des élections avait déclenché des tensions ethniques, une affirmation contestée par les partis de la coalition.

La nation insulaire du Pacifique, qui a une histoire de coups d'État militaires, a joué un rôle central dans la réponse de la région à la concurrence entre la Chine et les États-Unis, et a conclu un accord avec l'Australie en octobre pour une plus grande coopération en matière de défense.

Jeudi, le Fiji Times a rapporté que M. Rabuka a déclaré que son gouvernement mettrait fin à un accord de formation et d'échange de policiers avec la Chine.

"Notre système de démocratie et nos systèmes judiciaires sont différents, nous allons donc revenir vers ceux qui ont des systèmes similaires aux nôtres", aurait déclaré le premier ministre, faisant référence à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Le bureau du premier ministre n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le commandant des forces militaires de la République de Fidji, le Major Général Jone Kalouniwai, a mis en garde au début du mois le gouvernement de Rabuka contre tout "changement radical" et a insisté pour qu'il respecte la constitution de 2013 qui donne un rôle clé aux militaires.