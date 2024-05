Le nouveau gouvernement indien sera accueilli par un chèque de 25 milliards de dollars de la banque centrale, ce qui lui donnera la possibilité d'augmenter les dépenses ou de réduire le déficit budgétaire plus rapidement, deux options qui seront encouragées par les investisseurs.

Mercredi, la Reserve Bank of India (RBI) a annoncé un transfert record de 2,11 billions de roupies de dividendes au gouvernement, soit plus du double des estimations de New Delhi et de la rue, ce qui a entraîné une baisse des rendements obligataires et une hausse des marchés boursiers.

Le fonds excédentaire peut aider le nouveau gouvernement, qui prendra ses fonctions après les élections actuelles, à réduire son déficit fiscal de 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) ou à augmenter les dépenses d'infrastructure ou les mesures de relance "populistes", a déclaré Samiran Chakraborty, de Citi Research.

"Les marchés obligataires espèrent que le gouvernement suivra la voie de la réduction du déficit, tandis que les marchés d'actions préféreront que le gouvernement augmente ses dépenses", a déclaré M. Chakraborty.

Au cours de la campagne électorale, le parti d'opposition, le Congrès, a promis des distributions annuelles de 100 000 roupies (1 202,07 dollars) aux femmes pauvres et aux jeunes chômeurs. Rahul Gandhi, l'homme de campagne vedette du parti, a également promis l'annulation de la dette des agriculteurs.

Mais le Premier ministre Narendra Modi, du Bharatiya Janata Party (BJP), a évité de promettre de nouvelles mesures sociales importantes.

"Malgré l'augmentation des recettes provenant du dividende de la RBI, nous doutons que le gouvernement opte pour des dépenses plus populistes dans son budget, si le gouvernement est dirigé par le BJP", a déclaré Shreya Sodhani, économiste chez Barclays.

"Le gouvernement actuel n'a pas montré de dispositions pour les dépenses populistes, même pendant une année électorale.

Le gouvernement dirigé par le BJP a résisté à la tentation de dépenser des milliers de milliards de roupies pour des programmes destinés aux pauvres dans son dernier budget avant les élections, tout en augmentant les dépenses d'infrastructure à 11,11 milliers de milliards de roupies, soit plus de trois fois la somme dépensée en 2019.

UNE CONSOLIDATION FISCALE PLUS RAPIDE

Le nouveau gouvernement présentera probablement le budget final en juillet, laissant à l'administration seulement huit mois pour dépenser les fonds qui lui sont alloués.

Les dépenses publiques ont été lentes depuis le début de l'année, avec le début des élections en avril. Les recettes fiscales, quant à elles, ont été importantes en raison de la bonne santé de l'économie.

L'Inde a collecté un montant record de 2,10 billions de roupies en taxes sur les biens et les services en avril, le premier mois de l'année financière, ce qui permet au gouvernement d'atteindre l'objectif budgétaire prévu de 5,1 % du PIB cette année.

Cela pourrait signifier que le gouvernement penchera en faveur de l'utilisation du dividende exceptionnel pour l'assainissement des finances publiques.

Selon Ashima Goyal, professeur et membre externe du comité de politique monétaire du pays, il est possible de réduire légèrement le déficit budgétaire visé pour l'année en cours. Il s'attend à ce que le gouvernement atteigne facilement l'objectif de déficit budgétaire de 4,5 % d'ici à 2025/26.

Le déficit budgétaire de l'Inde a atteint 9,2 % pendant la pandémie, mais le gouvernement l'a progressivement réduit.

Toutefois, la réduction du déficit de 130 points de base à partir de 5,8 % en 2023/24 est considérée comme un défi et dépend de recettes exceptionnelles provenant de la privatisation ou de la vente aux enchères du spectre des télécommunications. (1 $ = 83,1900 roupies indiennes) (Reportage de Aftab Ahmed et Swati Bhat ; Rédaction de Subhranshu Sahu)