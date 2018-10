Le nouveau gouvernement irakien sera présenté la semaine prochaine

BAGDAD, 17 octobre (Reuters) - Le nouveau gouvernement irakien sera présenté au parlement la semaine prochaine, a fait savoir mercredi le Premier ministre irakien désigné.

Nommé le mois dernier par le nouveau président Barham Salih, Adel Abdoul Mahdi a jusqu'à début novembre pour former son équipe.

L'élection du chef de l'Etat et la nomination du Premier ministre, un économiste de 76 ans, ont permis de sortir de la crise politique provoquée par les législatives de mai, dont les résultats n'ont pas permis de constituer une majorité parlementaire.

"Le Premier ministre désigné (...) est en train de procéder aux consultations nécessaires avec le président du parlement et les groupes politiques afin de fixer une date" pour la présentation de son gouvernement, disent les services d'Adel Abdoul Mahdi, dans un communiqué publié sur Facebook et Twitter.

Le Premier ministre désigné a quitté l'Irak en 1969 pour s'exiler en France, où il a travaillé pour des cercles de réflexion et des magazines francophones et arabophones. Il a été choisi par deux coalitions rivales dirigées pour l'une par l'imam chiite Moqtada al Sadr et le chef du gouvernement sortant Haïdar al Abadi et, pour l'autre, par le chef des milices chiites pro-iraniennes Hadi al Amiri et l’ancien premier ministre Nouri al Maliki.

Depuis l'invasion américaine qui a renversé Saddam Hussein en 2003, la présidence irakienne était traditionnellement exercée par un Kurde, le Premier ministre par un arabe chiite et le président du Parlement par un arabe sunnite. (John Davison, Jean-Philippe Lefief pour le service français)