Le nouveau gouvernement portugais s'est engagé à développer l'énergie éolienne en mer et considère également comme une priorité le "repowering" des parcs éoliens terrestres et la promotion des projets solaires, y compris à petite échelle, a déclaré le ministre de l'environnement lundi.

Maria da Graca Carvalho a déclaré que le gouvernement annoncerait certains détails de sa politique en matière d'énergie éolienne offshore en juillet, alors que les investisseurs attendent des directives sur une action clé prévue pour l'octroi de licences, annoncée l'année dernière sous l'administration précédente.

L'administration précédente avait fixé à 2 gigawatts (GW) la capacité offerte dans ce qui serait la première vente aux enchères d'énergie éolienne en mer du pays. Le nouveau gouvernement n'a pas dit s'il s'en tiendrait à cette capacité et la date de la vente aux enchères n'est pas claire.

"Certaines de nos orientations (sur la politique) seront prêtes avant les vacances d'été (du gouvernement)... nous annoncerons donc des nouvelles en juillet", a déclaré Mme Graca Carvalho lors d'un sommet sur l'énergie à Lisbonne.

Le Portugal dispose déjà d'un petit projet éolien flottant de 25 mégawatts au large de sa côte atlantique, qui appartient à Ocean Winds, une coentreprise entre la principale compagnie d'électricité du Portugal, EDP, et l'entreprise française Engie.

Un certain nombre d'autres entreprises de services publics ont manifesté un intérêt potentiel pour la vente aux enchères, notamment l'allemand BayWa, le consortium irlando-espagnol IberBlue Wind, le gestionnaire de fonds Copenhagen Infrastructure Partners et une coentreprise entre le portugais Galp et le français TotalEnergies.

Les parcs éoliens flottants sont censés être installés en eaux profondes, où les vents sont plus forts et plus continus, ce qui permet de produire plus d'électricité que les parcs fixés au fond de la mer, près du rivage, ou que les parcs terrestres.