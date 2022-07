Le nouveau ministre britannique des Finances, M. Zahawi, hérite d'une économie chancelante et d'une inflation galopante.

Comme son prédécesseur Rishi Sunak, M. Zahawi devra faire face à la pression de dépenser plus et de réduire les impôts de la part des législateurs du Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson, qui ont été touchés par une chute de la popularité du parti.

L'ancien ministre de l'éducation - qui a cofondé la société de sondage d'opinion YouGov avant d'entrer au Parlement - devra également jouer un rôle clé dans le règlement du Brexit, qui n'est toujours pas terminé, avec la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

Une impasse sur les règles commerciales pour l'Irlande du Nord pourrait encore conduire à une augmentation des barrières pour les exportations britanniques vers le bloc.

Le Fonds monétaire international a prévu en avril que la Grande-Bretagne serait confrontée en 2023 à une croissance économique plus lente et à une inflation plus persistante que toute autre grande économie dans le monde.

Depuis lors, la valeur de la livre sterling a encore baissé et elle a atteint mardi son plus bas niveau en deux ans par rapport au dollar américain, ce qui ajoutera aux pressions inflationnistes qui s'accumulent en Grande-Bretagne.

L'inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans à 9,1 % en mai et la Banque d'Angleterre a prévu qu'elle dépasserait 11 % en octobre.

Avec la hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre et la perte de confiance des ménages et de certaines entreprises, le produit intérieur brut britannique s'est contracté en avril et devrait se contracter sur l'ensemble du deuxième trimestre.

La plupart des économistes pensent qu'à court terme, il évitera la définition technique d'une récession - deux trimestres consécutifs de contraction - grâce notamment aux dernières mesures d'urgence de soutien au coût de la vie annoncées par Sunak en mai.

Mais avec une croissance susceptible de s'arrêter l'année prochaine, des législateurs du parti conservateur ont appelé à une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à l'automne - une mesure qui coûterait potentiellement des dizaines de milliards de livres.

Cela s'ajouterait à la dette publique de la Grande-Bretagne qui a dépassé les 2 trillions de livres (2,39 trillions de dollars) pendant la pandémie de coronavirus et s'élève maintenant à près de 96 % du PIB.

On a souvent rapporté que Johnson et Sunak étaient en désaccord sur le montant supplémentaire que le gouvernement devrait emprunter.

Dans l'annonce de sa démission mardi, M. Sunak - qui a souvent souligné l'importance de l'assainissement des finances publiques - a déclaré qu'il était devenu clair pour lui que son approche de la gestion de l'économie était "fondamentalement trop différente" de celle de M. Johnson.

Sarah Hewin, économiste senior chez Standard Chartered, a déclaré peu avant la nomination de Zahawi qu'il était difficile de voir comment Johnson pourrait continuer à être Premier ministre.

"S'il s'accroche, les marchés pourraient s'attendre à des cadeaux plus généreux en matière d'impôts et de dépenses maintenant que Rishi Sunak est parti, ce qui augmenterait la pression sur la BoE pour qu'elle en fasse plus, ce qui pourrait soutenir la livre sterling", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 0,8363 livre)