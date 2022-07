Le nouveau ministre britannique des finances vise l'inflation et des "finances saines".

M. Zahawi s'adressera au dîner annuel de la City de Londres à Mansion House, où il devrait confirmer un remaniement post-Brexit de la réglementation financière héritée de l'Union européenne, y compris les règles d'assurance Solvabilité II.

Toutefois, la lutte contre l'inflation est une priorité absolue, au même titre que la stimulation de la croissance à long terme, selon des extraits de discours fournis avant l'événement.

"Cela signifie qu'il faut mettre en place des finances publiques saines pour éviter de pousser la demande encore plus loin, et aider les ménages à faire face à la pire hausse des prix depuis plus d'une génération", déclare-t-il dans son discours.

"Le pays devrait avoir confiance dans le fait que nous pouvons, et que nous allons, ramener l'inflation sous contrôle", ajoute le discours.

L'inflation des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau en 40 ans, soit 9,1 %, en mai et la Banque d'Angleterre prévoit qu'elle dépassera 11 % en octobre, lorsque les prix réglementés de l'énergie pour les ménages devraient augmenter de 40 %.

Le message de Zahawi sur les finances publiques contraste avec celui de certains des prétendants à la course à la direction du parti conservateur pour succéder au Premier ministre Boris Johnson.

La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré qu'elle voulait annuler plus de 30 milliards de livres (36 milliards de dollars) de hausses d'impôts annoncées par son rival Rishi Sunak, dont la démission du poste de ministre des Finances il y a deux semaines a contribué à la chute de Johnson.

Zahawi a fait sa propre brève tentative pour devenir Premier ministre la semaine dernière, mais n'a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien de la part des législateurs pour progresser, bien qu'il ait fait allusion à son propre soutien aux réductions d'impôts.

Le discours de mardi contiendra également plus d'informations sur les plans du gouvernement visant à remplacer des "centaines" d'éléments de la réglementation financière de l'UE par des équivalents nationaux, y compris des changements à Solvabilité II.

Cela permettrait aux "assureurs britanniques d'avoir plus de flexibilité pour investir dans des actifs à long terme comme les infrastructures" et d'accroître "la compétitivité de nos marchés de capitaux".

Cependant, la Banque d'Angleterre - dont le gouverneur Andrew Bailey prendra également la parole au dîner de Mansion House - a averti que la réduction du montant du capital que les assureurs doivent détenir n'est pas un "repas gratuit" et pourrait augmenter les risques pour les assurés.