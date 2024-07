* Le nouveau ministre des finances du Royaume-Uni doit présenter le "gâchis fiscal" de 20 milliards de livres lundi.

* Le nouveau Premier ministre Starmer déclare que la crise est plus grave qu'on ne le pensait

* Les économistes affirment que les obstacles fiscaux sont toujours apparents

* Les conservateurs affirment que les affirmations concernant le trou fiscal sont des "fabrications".

* Le parti travailliste a exclu d'augmenter les principaux taux d'imposition

LONDRES/RIO DE JANEIRO, 26 juillet (Reuters) - La nouvelle ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, exposera lundi l'ampleur du gâchis des finances publiques dont elle dit avoir hérité, ouvrant potentiellement la voie à des hausses d'impôts dont les critiques disent qu'elle aurait pu être plus franche avant l'élection. Après la victoire du parti travailliste aux élections du 4 juillet, Mme Reeves a ordonné une évaluation des besoins en matière de dépenses publiques, qui n'avaient pas été entièrement pris en compte dans les prévisions budgétaires officielles publiées en mars.

Mme Reeves a déclaré à plusieurs reprises que le vainqueur des élections hériterait de la pire situation économique depuis la Seconde Guerre mondiale, mais elle a exclu d'augmenter les taux de presque tous les principaux impôts pour remédier à cette situation.

Des sources travaillistes ont déclaré vendredi que M. Reeves s'attendait désormais à révéler un trou de 20 milliards de livres (26 milliards de dollars) dans les finances publiques. Le Bureau pour la responsabilité budgétaire (Office for Budget Responsibility), l'organisme indépendant de surveillance des finances publiques en Grande-Bretagne, a déclaré en mars que les plans budgétaires quinquennaux du précédent gouvernement conservateur ne laissaient qu'une marge de manœuvre de 8,9 milliards de livres pour respecter une règle qu'il s'était lui-même imposée et qui visait à empêcher l'augmentation de la dette.

Mme Reeves a déclaré que, même si elle préférait baisser les impôts plutôt que de les augmenter, elle ne prendrait aucun engagement qu'elle ne pourrait pas tenir en vertu des règles relatives à la dette que le parti travailliste s'est engagé à respecter. Anticipant les critiques sur son évaluation des finances, Mme Reeves a déclaré aux journalistes lors d'une réunion des dirigeants financiers du G20 au Brésil, jeudi en fin de journée, qu'elle avait été franche sur la nécessité de réparer les services publics et d'arrêter l'augmentation de la dette.

"Nous avons hérité d'un gâchis", a-t-elle déclaré. "J'ai toujours été honnête sur le fait que l'ampleur du défi auquel est confronté ce nouveau gouvernement est immense en raison des dommages causés à l'économie et aux services publics par les conservateurs.

Avant de s'adresser au Parlement, Mme Reeves a refusé de préciser si le trou était de 20 milliards de livres ou comment elle comptait le combler.

Les conservateurs ont immédiatement attaqué le chiffre de 20 milliards de livres, estimant qu'il s'agissait d'un prélude à des augmentations d'impôts inutiles.

"Les affirmations des travaillistes ne sont rien d'autre qu'une invention - les comptes ont été largement ouverts depuis la création de l'OBR il y a 14 ans", a déclaré l'ancien ministre des finances conservateur Jeremy Hunt.

EXERCICE POLITIQUE Le nouveau Premier ministre Keir Starmer a déclaré mercredi que "nous sommes confrontés à une crise plus grave que nous ne le pensions à mesure que nous examinons les comptes" après 14 années de gouvernement conservateur, dont les ministres ont déclaré qu'elles avaient des répercussions sur tous les domaines, des prisons à l'immigration en passant par la santé.

Toutefois, les économistes et les analystes ont déclaré que, bien qu'un examen des besoins en dépenses par le ministère des finances puisse atténuer le choc politique des augmentations d'impôts, en termes économiques, il n'y a pas eu de grandes surprises que les travaillistes n'auraient pas pu prévoir. Mme Reeves a elle-même déclaré au Financial Times en juin que le parti travailliste n'avait pas besoin de gagner les élections pour découvrir le mauvais état des finances publiques.

Le manifeste du parti travailliste en vue des élections prévoyait de légères augmentations d'impôts pour financer des engagements spécifiques, mais les autres détails fiscaux étaient peu nombreux, hormis l'engagement général d'augmenter les ressources grâce à une croissance plus forte. Aucun des deux principaux partis n'a expliqué comment il allait combler les déficits de financement prévus pour les services de santé, et le parti travailliste a accepté les plans fiscaux des conservateurs visant à réduire les dépenses dans certains services publics, ce que les analystes n'avaient pas considéré comme tenable.

Ben Zaranko, économiste principal du groupe de réflexion non partisan Institute for Fiscal Studies, a déclaré que la déclaration de M. Reeves serait "un exercice politique, et non une véritable réponse à de nouvelles informations".

"Je pense que le défi fiscal qui attend ce gouvernement était évident pour tous ceux qui voulaient bien regarder.... Certains détails sont peut-être surprenants, mais la tendance générale était claire", a-t-il déclaré. "Aucun des deux partis n'a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit face à ce défi.

LIGNES ROUGES Dans certains domaines, la situation budgétaire est légèrement moins bonne que ce à quoi les travaillistes auraient pu s'attendre.

Les emprunts contractés au cours des trois mois précédant la fin du mois de juin ont été supérieurs de 3,2 milliards de livres aux prévisions de l'OBR en mars.

La dette est la plus élevée depuis le début des années 1960, à 99,5 % du PIB, soit 0,8 point de pourcentage de plus que prévu, tandis que la charge fiscale est déjà la plus élevée depuis la fin des années 1940. Mme Reeves a également laissé entendre qu'elle accepterait la recommandation relative à l'augmentation des salaires dans le secteur public, selon laquelle les enseignants et les travailleurs de la santé bénéficieraient d'une augmentation de 5,5 %, soit plus que prévu.

Elle devrait également présenter cet accord salarial lundi, ainsi que la date du prochain budget.

Pantheon Macroeconomics a déclaré qu'un tel accord salarial utiliserait presque toute la marge fiscale restante après le budget de mars de M. Hunt.

"De plus, nous estimons que la situation budgétaire s'est détériorée depuis le mois de mars. Le parti travailliste a exclu toute augmentation des taux de l'impôt sur le revenu, de l'assurance nationale, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, se liant ainsi les mains sur les sources des futures recettes fiscales.

Michael Saunders, ancien responsable politique de la Banque d'Angleterre, aujourd'hui conseiller économique principal à Oxford Economics, a déclaré que le gouvernement pourrait augmenter les impôts de 10 à 25 milliards de livres, et qu'il se concentrerait probablement sur l'impôt sur les successions ou sur l'impôt sur les plus-values afin de ne pas manquer à ses engagements électoraux.

Si la promesse du parti travailliste de ne pas augmenter les taux d'imposition des particuliers est possible cette année, M. Zaranko, de l'IFS, a averti qu'elle serait soumise à une pression croissante si le gouvernement n'était pas en mesure de générer la croissance qu'il souhaite.

"Peut-être qu'un jour ils seront obligés de revoir ces lignes rouges", a-t-il déclaré. "Plus la législature se prolonge, plus je pense que ce sera difficile.

(1 $ = 0,7772 livre)