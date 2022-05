Le nouveau ministre philippin des Finances n'est pas favorable à une hausse des impôts pour lutter contre la dette

M. Diokno, qui est le choix du président élu Ferdinand Marcos pour diriger le ministère des finances, préférerait voir une amélioration de l'administration et de la collecte des impôts, notamment en réduisant la corruption grâce à la numérisation, a-t-il déclaré.

"Pour moi, faire croître l'économie, se concentrer d'abord sur l'administration fiscale, améliorer la collecte", a déclaré Diokno à la chaîne d'information ANC.

Les commentaires de Diokno devraient contribuer à apaiser les inquiétudes des groupes de travailleurs, qui se sont opposés aux propositions du gouvernement sortant d'imposer davantage de taxes d'accise sur le pétrole, de reporter les réductions d'impôts prévues et de supprimer certaines exemptions de taxe sur la valeur ajoutée.

Marcos a déclaré jeudi qu'il préférait réduire la charge fiscale pour ceux qui souffrent de l'impact économique de la pandémie.

Diokno, qui avant d'être nommé gouverneur de la banque centrale en 2019 a été ministre du budget, s'est dit "satisfait de la structure fiscale actuelle".

Le système fiscal a déjà fait l'objet d'une réforme au cours des six dernières années après que le gouvernement du président sortant Rodrigo Duterte a abaissé l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des particuliers tout en augmentant les prélèvements sur les produits du tabac et les alcools.

La nouvelle administration Marcos hérite d'une dette publique de 11,7 trillions de pesos (224 milliards de dollars), équivalente à 60,5 % du produit intérieur brut à la fin de 2021, le ratio le plus élevé en 16 ans, alimenté par les emprunts pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le niveau de la dette était presque le double des 6,4 trillions de pesos de passif lorsque Duterte a pris ses fonctions en juin 2016, selon les données du gouvernement.

"Je ne suis pas inquiet du niveau de la dette", a déclaré M. Diokno, qui la considère comme "facilement gérable" tant que l'économie est capable de retrouver un taux de croissance annuel pré-pandémique de 6 à 7 %.

(1 $ = 52,26 pesos philippins)