Le nouveau premier ministre britannique, Keir Starmer, s'est engagé vendredi à agir pour redresser le pays, et pas seulement à prononcer des paroles, mais il a prévenu les électeurs qui lui ont donné une majorité électorale massive et ceux qui ont voté contre, que les améliorations prendraient du temps.

Debout à l'extérieur de son nouveau bureau et de sa nouvelle résidence au numéro 10 de Downing Street, M. Starmer a affiché une mine sérieuse, reconnaissant l'ampleur des défis auxquels il est confronté après la victoire écrasante de son parti aux élections législatives, qui a mis fin à 14 années de gouvernement conservateur souvent tumultueux.

Il a été accueilli par des applaudissements nourris et a pris le temps, avant de prononcer son discours, de serrer la main et d'embrasser les collaborateurs et les sympathisants qui se trouvaient le long de Downing Street.

Debout derrière un pupitre, il a déclaré qu'il comprenait que de nombreux Britanniques étaient désillusionnés par la politique après des années de scandales et de chaos sous le règne des conservateurs, qui ont été largement rejetés lors des élections de jeudi, essuyant une défaite historique.

"Ce manque de confiance ne peut être comblé que par des actions, pas par des mots. Je le sais", a-t-il déclaré.

"Que vous ayez voté pour le parti travailliste ou non, en fait, surtout si vous ne l'avez pas fait, je vous le dis directement : mon gouvernement vous servira. La politique peut être une force pour le bien. Nous le montrerons.

Le parti travailliste de centre-gauche a remporté une majorité écrasante au sein du parlement de 650 sièges, ce qui a entraîné la démission de Rishi Sunak vendredi matin. M. Starmer est ensuite allé rencontrer le roi Charles et a été officiellement nommé Premier ministre.

"Mon gouvernement se battra chaque jour jusqu'à ce que vous croyiez à nouveau. À partir de maintenant, vous avez un gouvernement libéré de toute doctrine, guidé uniquement par la détermination de servir vos intérêts", a-t-il déclaré, soulignant ce qu'il avait répété pendant la campagne, à savoir qu'il placerait le pays en premier et le parti en second.

"Je défie tranquillement ceux qui ont fait une croix sur notre pays. Vous nous avez donné un mandat clair, et nous l'utiliserons pour apporter le changement.

Le résultat des élections a bouleversé la politique britannique. Les travaillistes ont remporté quelque 410 sièges, soit 210 de plus, tandis que les conservateurs, le parti le plus populaire du monde occidental, ont perdu environ 250 législateurs, dont un nombre record de ministres de haut rang et l'ancienne première ministre Liz Truss.

Les conservateurs de M. Sunak ont enregistré les pires résultats de leur longue histoire, les électeurs les ayant punis pour la crise du coût de la vie, les services publics défaillants et une série de scandales.

"Je voudrais avant tout dire au pays que je suis désolé", a déclaré M. Sunak dans un dernier discours prononcé devant Downing Street, ajoutant qu'il resterait à la tête des conservateurs jusqu'à ce que le parti soit prêt à nommer son remplaçant.

"J'ai donné le meilleur de moi-même, mais vous avez envoyé un signal clair : le gouvernement du Royaume-Uni doit changer, et votre jugement est le seul qui compte. J'ai entendu votre colère, votre déception et j'assume la responsabilité de cette perte".

UN CHEMIN DIFFICILE À PARCOURIR

Malgré la victoire convaincante de M. Starmer, les sondages suggèrent que l'enthousiasme pour M. Starmer ou son parti est faible. Grâce à la bizarrerie du système britannique de scrutin majoritaire à un tour et à un faible taux de participation, le triomphe du parti travailliste a été obtenu avec moins de voix qu'en 2017 et en 2019 - ce dernier résultat étant le plus mauvais depuis 84 ans.

La livre sterling, les actions et les obligations d'État britanniques ont légèrement augmenté vendredi, mais M. Starmer arrive au pouvoir à un moment où le pays est confronté à une série de défis redoutables.

La charge fiscale britannique devrait atteindre son niveau le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la dette nette est presque équivalente à la production économique annuelle, le niveau de vie a baissé et les services publics se dégradent, en particulier le service national de santé, très apprécié, qui est en proie à des grèves.

Certains des projets les plus ambitieux du parti travailliste, tels que ses engagements phares en matière de dépenses vertes, ont déjà été revus à la baisse, tandis que M. Starmer a promis de ne pas augmenter les impôts des "travailleurs".

De même, il a promis d'abandonner la politique controversée des conservateurs consistant à envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, mais l'immigration étant une question électorale clé, il sera lui-même sous pression pour trouver un moyen d'arrêter les dizaines de milliers de personnes qui traversent la Manche depuis la France sur de petites embarcations.

"Je ne vous promets pas que ce sera facile", a déclaré M. Starmer lors d'un meeting de victoire. "Changer un pays, ce n'est pas appuyer sur un interrupteur. C'est un travail difficile. Un travail patient, déterminé, et nous devrons nous mettre en route immédiatement".

Les résultats des élections britanniques ont montré une augmentation du soutien au parti de droite Reform, dirigé par Nigel Farage, ce qui fait écho à des résultats similaires obtenus récemment en Europe, où l'extrême droite a connu une forte progression.

Toutefois, contrairement à la France où le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, a réalisé des gains historiques lors des élections de dimanche dernier, le public britannique a dans l'ensemble opté pour un parti de centre-gauche afin d'apporter des changements.

M. Starmer a promis d'améliorer les relations avec l'Union européenne afin de résoudre les problèmes créés par la séparation du Royaume-Uni. Toutefois, bien qu'il s'oppose au Brexit, il n'est pas question de réintégrer l'UE.

Il pourrait également être amené à travailler avec M. Trump s'il remporte l'élection présidentielle de novembre. Ce dernier a déjà envoyé ses félicitations à Farage, via sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

Alors qu'il a promis d'apporter des changements au niveau national, M. Starmer s'est engagé à maintenir le soutien sans équivoque de Londres à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Sur de nombreuses questions étrangères, ses politiques sont similaires à celles de M. Sunak.

La victoire électorale représente un incroyable retournement de situation pour M. Starmer et le parti travailliste, qui, selon ses détracteurs et ses partisans, était confronté à une crise existentielle il y a trois ans à peine, lorsqu'il semblait avoir perdu sa voie après sa défaite de 2019.

Une série de scandales conservateurs - notamment des révélations sur des soirées organisées à Downing Street pendant les huis clos COVID - a ébranlé Boris Johnson, alors premier ministre, et son avance considérable dans les sondages s'est évaporée. (Reportages complémentaires d'Elizabeth Piper, Andrew MacAskill, Alistair Smout, Sachin Ravikumar, Paul Sandle et Muvija M, Kate Holton, William Schomberg ; rédaction de Philippa Fletcher)