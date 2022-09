Le nouveau premier ministre britannique devra faire face à un débrayage du personnel le premier jour de son entrée en fonction, selon le syndicat.

Les nettoyeurs, les agents de sécurité, les travailleurs de la réception, le personnel de la salle du courrier et d'autres personnes du Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) débrayeront les 5 et 6 septembre pour des questions de santé, de sécurité et d'autres droits.

Cette action est "un signe des choses à venir" pour le prochain premier ministre, a déclaré l'Union des services publics et commerciaux (PCS). Le nouveau dirigeant de la Grande-Bretagne devrait être nommé le 5 septembre et commencer officiellement à travailler le 6 septembre.

"Nos membres dans toute la fonction publique sont de plus en plus en colère et désespérés alors que le gouvernement ne fait rien pour atténuer la crise du coût de la vie", a déclaré Mark Serwotka, secrétaire général du PCS. Le personnel en grève est sous contrat externalisé et n'est pas directement employé par le gouvernement.

Le prochain dirigeant britannique prendra le pouvoir à une époque de troubles industriels intenses, les travailleurs syndiqués faisant grève dans un large éventail d'industries, l'inflation galopante alimentant les demandes de salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, alors que le pays est confronté à une récession.

Liz Truss, la favorite pour remplacer Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, a déclaré qu'elle mettrait en place une "action dure et décisive" pour limiter les actions de grève des syndicats si elle devient leader.

Le syndicat a déclaré que la grève était due à l'incapacité d'ISS, la société qui emploie les travailleurs externalisés, à mettre en œuvre les protocoles de santé et de sécurité et à "faire courir des risques inacceptables aux membres du PCS".