Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a demandé vendredi aux 16 000 employés du créancier de "redoubler d'efforts" en matière de développement et de climat, alors qu'il cherche à accélérer l'évolution de la banque pour s'attaquer aux problèmes mondiaux les plus urgents.

Lors de son premier jour de travail, l'ancien PDG de Mastercard a déclaré au personnel, dans un mémo vu par Reuters, qu'il chercherait à recruter chacun d'entre eux pour travailler à sa vision "de créer un monde libéré de la pauvreté sur une planète vivable".

"Pour réaliser notre ambition, nous devrons évoluer afin de maximiser les ressources et d'écrire un nouveau cahier des charges, de penser de manière créative, de prendre des risques en connaissance de cause et de forger de nouveaux partenariats avec la société civile et les institutions multilatérales", a écrit M. Banga.

Il a également déclaré que la banque devait devenir plus efficace, en réduisant le temps utile pour l'approbation des projets de financement, qui peut aujourd'hui prendre jusqu'à trois ans.

"Le processus est trop élaboré et soumis à de multiples mécanismes d'examen qui non seulement coûtent des années précieuses mais érodent l'ambition du personnel", a-t-il déclaré, ajoutant à un "déficit de confiance" parmi les pays en développement.

Jeudi, M. Banga a rencontré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui l'a exhorté à "tirer le meilleur parti du bilan de la banque" et à mobiliser davantage de capitaux privés, a indiqué le Trésor.

L'année dernière, Mme Yellen a commencé à faire pression sur la Banque mondiale et d'autres créanciers multilatéraux pour qu'ils réorganisent leurs modèles d'entreprise et augmentent considérablement leurs ressources de prêt pour faire face au changement climatique, aux pandémies, à la sécurité alimentaire et à d'autres crises mondiales.

Les bailleurs de fonds du développement ne se contenteraient donc plus d'accorder des prêts pour des projets spécifiques à un pays, comme ils le font depuis des décennies, bien qu'elle ait exigé qu'ils conservent leur mission principale, à savoir la réduction de la pauvreté.

Dans son mémo, qui reprend la déclaration qu'il a faite au conseil d'administration de la Banque mondiale lors d'un entretien d'embauche le 1er avril, M. Banga a déclaré que des investissements annuels de plusieurs milliers de milliards de dollars étaient nécessaires pour stopper les forces du changement climatique et de la fragilité, tout en renforçant le capital humain et en luttant contre les inégalités en matière de santé, d'éducation et d'accès aux services financiers.

"Nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'humanité et de la planète. Il est demandé au Groupe de la Banque mondiale de montrer la voie, de redoubler d'efforts en matière de développement et de climat et de produire encore plus d'impact et de résultats", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cela nécessiterait que "toutes les épaules soient mises à contribution" et que toutes les divisions de la Banque mondiale travaillent ensemble pour apporter les solutions dont le monde a besoin.

M. Banga, 63 ans, a été élu président de la Banque mondiale pour un mandat de cinq ans par le conseil des gouverneurs du créancier en mai. Nommé par le président américain Joe Biden, cet expert en finance et en développement, né en Inde, était le seul candidat en lice pour ce poste.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CLIMAT

Il succède à David Malpass, qui a été critiqué l'année dernière à la suite de remarques qui ont soulevé des questions quant à ses opinions personnelles sur le réchauffement climatique, bien que le financement de la banque pour le climat ait doublé au cours de son mandat pour atteindre 32 milliards de dollars l'année dernière.

Les groupes de défense du climat et du développement ont accueilli M. Banga et ont commencé à présenter leurs demandes, notamment que la banque se retire totalement du financement des projets liés aux combustibles fossiles et qu'elle prenne des mesures plus énergiques pour annuler la dette des pays pauvres.

Kevin Gallagher, directeur du Global Development Policy Center de l'université de Boston, a déclaré que M. Banga devra d'abord restaurer le moral du personnel de la banque et mettre rapidement en œuvre des réformes du bilan afin d'obtenir davantage de prêts à partir des ressources existantes.

"Sous sa direction, le monde doit atteindre les objectifs de développement durable et une grande partie des engagements de Paris en matière de climat. Il n'y a aucune chance qu'il y parvienne sans une augmentation de capital et une augmentation importante des ressources".