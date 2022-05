Le nouveau président du Timor oriental s'engage à renforcer les liens avec la Chine

M. Ramos-Horta, qui a passé des décennies en tant que porte-parole en exil du mouvement de guérilla pendant l'occupation indonésienne, a été président de 2007 à 2012 et, auparavant, premier ministre et ministre des affaires étrangères.

Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister à l'investiture dans la capitale Dili. L'homme de 72 ans a prêté serment juste avant minuit lors d'une cérémonie agrémentée de feux d'artifice et de coups de canon.

Le nouveau président a déclaré qu'il représenterait tous les Timorais et chercherait à reconstruire l'unité nationale après une impasse politique prolongée au parlement.

M. Ramos-Horta, qui a remporté une victoire décisive lors d'un second tour de scrutin le mois dernier, a déclaré que les liens avec l'Indonésie, l'Australie et la région devaient figurer en tête de l'agenda national, et que les relations avec la Chine seraient renforcées.

"Nous avons l'intention d'étendre la coopération bilatérale avec la Chine", a-t-il déclaré.

"En particulier dans les domaines de l'agriculture durable et biologique, des petites industries, du commerce, des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, de la connectivité, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et des infrastructures urbaines et rurales."

Il a déclaré qu'il ferait pression pour une plus grande sécurité alimentaire et proposerait de créer un fonds pour le café afin de protéger les agriculteurs contre les fluctuations des prix mondiaux.

L'un des pays les plus dépendants du pétrole et du gaz au monde, cette nation semi-insulaire de 1,3 million d'habitants a été aux prises avec la diversification de son économie et la réduction des taux élevés de pauvreté.

Bien qu'il se soit présenté aux élections présidentielles en tant que candidat indépendant, M. Ramos-Horta était soutenu par le parti du Congrès national pour la reconstruction du Timor (CNRT), dirigé par l'ancien président et premier ministre Xanana Gusmao.

Gusmao a fortement promu le projet Tasi Mane, qui verrait le pétrole et le gaz du champ Greater Sunrise développés à terre, et la Chine est présentée comme un développeur potentiel.

M. Ramos-Horta a également déclaré qu'il continuerait à entretenir une relation spéciale avec les États-Unis et à plaider pour que le Timor-Oriental rejoigne l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

La cérémonie d'inauguration de vendredi a marqué les 20 ans de la restauration de l'indépendance du Timor oriental.