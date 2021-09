Le nouvel ETF de Cathie Wood

D’après les informations indiquées dans un document déposé mardi auprès de la SEC (Securities And Exchange Commission), l'ETF Transparency d'Ark Investment Management suivra de près un indice qui exclut les secteurs de l'alcool, du tabac, de la banque, de la chimie lourde, des jeux d'argent, des métaux, du pétrole et du gaz.

Les principales positions de l'indice composé de 100 sociétés sont essentiellement des entreprises de technologie et de consommation telles que Salesforce, Microsoft, Nike, ASML Holding, Amazon, Apple, Nvidia, Adobe, Beyond Meat, Datadog, Dropbox ou encore Fiverr. Une des actions favorites de Cathie Wood, Tesla Inc., figure également dans le classement.

La thématique de la transparence se retrouve être très proche dans le choix des actions par rapport à celle de l’ESG, même si cet ETF est tourné en priorité vers la performance. Cet ETF ne sera pas géré activement comme l’ARK Innovation, mais bien passivement en répliquant son indice de référence appelé “Transparency Index”. Outre l’exclusion de certains secteurs, cet indice “maison” filtre les entreprises sur des critères de transparence comme le respect de normes écrites, l’absence de poursuite de la SEC en matière de cybersécurité ou le taux de confiance basé sur le Transparency Score Blended Range (TSBR).

Il est assez curieux de voir que Cathie Wood défend l’idée que révéler ses choix ne soit pas préjudiciable à ses stratégies à la différence de la pensée commune à Wall Street. Elle pense au contraire que cette transparence peut l'aider à gagner la confiance de ses futurs clients.

