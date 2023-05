Le nouvel ambassadeur de Chine à Washington, Xie Feng, a déclaré mardi qu'il s'efforcerait de renforcer la coopération entre la Chine et les États-Unis, mais que les relations étaient confrontées à de sérieux défis.

"Je suis venu ici pour sauvegarder les intérêts de la Chine. C'est ma responsabilité sacrée", a déclaré M. Xie aux journalistes après son atterrissage à l'aéroport international John F. Kennedy de New York.

"Je suis également l'envoyé du peuple chinois et je suis donc venu ici pour renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et les États-Unis", a ajouté M. Xie, qui s'est forgé une réputation en critiquant souvent sans ménagement les actions des États-Unis, alors que les liens entre les deux rivaux stratégiques se sont détériorés sur des questions allant de Taïwan au commerce.

M. Xie, 59 ans, a récemment occupé le poste de vice-ministre des affaires étrangères, chargé de superviser la politique à l'égard des États-Unis, à un moment où de nombreux analystes estiment que les relations entre les deux plus grandes économies du monde sont dans leur pire état depuis qu'elles ont été officiellement établies en 1979.

Les relations sont confrontées à de "graves difficultés et défis", a déclaré M. Xie dans sa brève allocution avant de quitter l'aéroport et de monter à bord d'une camionnette. Les autorités chinoises ont indiqué qu'il se rendrait à Washington.

M. Xie, qui parle couramment l'anglais et qui a été affecté à deux reprises à l'ambassade de Chine à Washington, a déposé en février la dénonciation officielle de la Chine concernant l'"obstination" de Washington à abattre ce qu'il soupçonnait être un ballon-espion chinois après que son vol au-dessus des États-Unis eut déclenché une crise diplomatique.

Pékin a affirmé qu'il s'agissait d'un dirigeable civil.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que les États-Unis se félicitaient de l'arrivée de M. Xie.

"Nous sommes impatients de travailler avec l'ambassadeur désigné et son équipe. Nous restons déterminés, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, à maintenir des canaux de communication avec la RPC (République populaire de Chine) afin de gérer la concurrence de manière responsable", a déclaré M. Miller.