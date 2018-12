Le nouvel horaire des CFF est entré en vigueur sans accroc

Berne (awp/ats) - L'horaire 2019 des CFF est entré en vigueur ce dimanche sans encombres. Le Léman Express a fait ses débuts en région genevoise et, dans le Jura, le train ne s'arrête plus à la frontière à Delle (F), mais va jusqu'à la gare TGV de Belfort-Montbéliard (F).

Malgré la tempête qui a balayé la Suisse durant la nuit, l'introduction du nouvel horaire s'est déroulée sans perturbation et l'exploitation ferroviaire se déroule de façon stable, ont indiqué dimanche après-midi les CFF dans un communiqué. Le vrai test surviendra toutefois lundi, lorsque le trafic des pendulaires et celui des marchandises auront repris.

Du côté de Genève, l'introduction de la cadence au quart d'heure entre Lancy-Pont-Rouge et Coppet constitue la première étape du Léman Express. En Valais, la ligne du Simplon s'ouvre au passage des trains à deux étages.

A un niveau plus international, dix liaisons quotidiennes entre Bienne et Delle (F) sont prolongées jusqu'à Belfort-Montbéliard (F). Les voyageurs peuvent y prendre le TGV pour Paris. Une journée "portes ouvertes" samedi a rencontré un vif succès. La population pouvait prendre gratuitement le train entre Delémont et Delle et jusqu'à Belfort.

Plus de trains entre Zurich et St-Gall

Côté alémanique, les principaux changements concernent les liaisons entre Zurich et la Suisse orientale. Aux heures de pointe, quatre trains des grandes lignes circulent désormais par heure, au lieu de trois, entre la plus grande ville de Suisse et St-Gall dans les deux sens.

Le changement d'horaire marque aussi l'avènement sur les rails des nouveaux trains à deux étages "FV-Dosto". Ces derniers roulent entre Coire, St-Gall, Zurich et Bâle. Les passagers de la ligne Genève-St-Gall devront encore patienter un peu, probablement jusqu'à Noël, avant de pouvoir s'asseoir dans ces nouvelles rames. Des problèmes aux systèmes de climatisation et d'information aux clients doivent encore être réglés.

Si le nouvel horaire apporte des développements de l'offre, il présente aussi certains déficits. Ainsi, en raison de travaux, l'offre grandes lignes sera réduite progressivement dès 20h00 à partir de Lausanne du dimanche au jeudi. Cette réduction concerne les liaisons pour Genève et Brigue (VS).

ats/rp