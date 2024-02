Berne (awp/ats) - La panne qui a dès jeudi soir rendu impossible le paiement sans espèces dans des magasins Coop de toute la Suisse a été résolue tôt vendredi matin. Les paiements par carte et via Twint sont désormais à nouveau possible, a indiqué un porte-parole.

Plusieurs succursales du grand distributeur ont été touchées par la panne dès jeudi soir dans toutes les régions du pays. Un porte-parole de Coop a confirmé à l'agence Keystone-ATS les informations de plusieurs médias.

Les magasins Coop Pronto ainsi que le système de paiement pour les achats en ligne n'ont pas été touchés, a-t-il précisé.

ats/al