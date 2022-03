Le palladium atteint un niveau record et l'or atteint les 2 000 dollars en raison de la guerre Russie-Ukraine.

FONDAMENTAUX

* Le palladium a gagné 5,7 % à 3 172,19 $ l'once à 1 h 58 GMT, après avoir atteint un sommet historique à 3 172,22 $ plus tôt dans la session.

* La Russie représente 40 % de la production mondiale de ce métal, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions.

* Les combats ont empêché environ 200 000 personnes d'évacuer la ville ukrainienne assiégée de Mariupol pour la deuxième journée consécutive dimanche, alors que le président russe Vladimir Poutine a promis de poursuivre son invasion à moins que Kiev ne se rende.

* Netflix, un service mondial de divertissement en continu, les grands cabinets comptables KPMG et PwC et la société de services financiers American Express ont rompu dimanche leurs liens avec la Russie, alors que le conflit entre ce pays et l'Ukraine s'intensifie.

* L'Ukraine demandera lundi au plus haut tribunal des Nations Unies de rendre une décision d'urgence exigeant que la Russie mette fin à son invasion, arguant que la justification de l'attaque par Moscou est basée sur une interprétation erronée de la loi sur le génocide.

* L'or au comptant a augmenté de 1,5 % à 1 998,37 $ l'once, après avoir atteint un sommet de 2 000,69 $ en un an et demi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,7 % à 2 000,20 $.

* Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 054,3 tonnes vendredi - leur plus haut niveau depuis la mi-mars 2021. [GOL/ETF]

* La hausse des prix de l'or sur le marché intérieur a découragé les acheteurs dans les principaux hubs asiatiques la semaine dernière, alors que d'autres attendaient sur la touche en surveillant de près le conflit Russie-Ukraine, tandis que les restrictions COVID-19 de Hong Kong ont encore réduit l'appétit. [GOL/AS]

* L'argent au comptant a gagné 1,7 % à 26,09 $ l'once, tandis que le platine a bondi de 2,3 % à 1 147,19 $.