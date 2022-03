Le palladium glisse de plus de 10% alors que les craintes de pénurie s'apaisent ; l'or chute de 1%.

Le palladium, métal autocatalyseur, dont la Russie est le plus grand producteur, était en baisse de 9,3% à 2 555,46 $ l'once vers 1102 GMT, faisant face à sa plus grande baisse quotidienne en pourcentage depuis au moins neuf mois. Il a chuté jusqu'à 11,1% plus tôt dans la session.

Les espoirs timides de progrès dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie ont soulevé les marchés boursiers lundi. L'Ukraine a déclaré qu'elle avait entamé des discussions "dures" sur un cessez-le-feu, un retrait immédiat des troupes et des garanties de sécurité avec la Russie après que les deux parties aient fait état de rares progrès au cours du week-end. [MKTS/GLOB]

"Le palladium a sur-réagi en premier lieu". Rhona O'Connell, analyste chez StoneX, a déclaré. "Le rallye que nous avons vu a été construit sur de la paille, plutôt que sur du béton". Il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement claire et très peu de demande industrielle, a-t-elle ajouté.

Le plus gros actionnaire du géant minier russe Nornickel a déclaré samedi à la chaîne de télévision russe RBC TV que le groupe avait réussi à trouver des itinéraires alternatifs pour ses livraisons de palladium, alors même qu'il était confronté à d'importantes contraintes logistiques.

Une autorité de marché a déclaré la semaine dernière que les raffineurs russes peuvent continuer à vendre du platine et du palladium dans le hub supérieur de Londres.

Le platine a chuté de 3,7 % à 1 039,85 $. L'or au comptant a baissé de 1,2% à 1 962,01 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 1% à 1 964,00 $.

Bien qu'il y ait un climat de prise de risque sur les principaux marchés, "je ne dirais pas que ce (le récent rallye) est le sommet de l'or pour l'instant, car la situation (en Ukraine) est encore incertaine. C'est tellement fluide", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

Menke a également déclaré que les traders spéculatifs à court terme qui ont acheté de l'or en raison de la guerre sont maintenant susceptibles de réaliser des bénéfices.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont également exercé une pression sur les lingots non productifs, car la Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux d'intérêt lors d'un événement de deux jours plus tard cette semaine. [US/]

L'argent au comptant a perdu 2,3 % à 25,20 $ l'once.