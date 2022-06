Le panel du 6 janvier impliquera Trump dans le complot des faux électeurs, selon Schiff.

"Nous montrerons des preuves de l'implication du président dans ce stratagème", a déclaré le député démocrate Adam Schiff, membre de la commission spéciale de la Chambre des représentants, dans l'émission "State of the Union" de CNN.

"Nous montrerons également à nouveau des preuves de ce que ses propres avocats ont pensé de ce stratagème, et nous montrerons des fonctionnaires d'État courageux qui se sont levés et ont dit qu'ils ne suivraient pas ce plan pour soit rappeler les législatures en session, soit décertifier les résultats pour Joe Biden", a-t-il dit.

Les commentaires de M. Schiff sont intervenus alors que la commission dirigée par les démocrates se prépare à tenir sa quatrième audience publique mardi sur leur enquête concernant l'attaque du 6 janvier 2021 et le rôle de Trump dans sa tentative d'empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Biden.

Les preuves contre Trump pourraient potentiellement être cruciales dans une enquête criminelle en cours du ministère de la Justice (DOJ) sur le prétendu complot des faux électeurs.

Dans une interview avec CNN plus tôt cette année, le procureur général adjoint Lisa Monaco a confirmé que le département avait reçu des renvois concernant des listes de faux électeurs alternatifs qui ont été envoyées aux Archives nationales, et a déclaré que les procureurs les examinaient.

En mars, le groupe de surveillance à but non lucratif American Oversight a publié des copies https://www.americanoversight.org/american-oversight-obtains-seven-phony-certificates-of-pro-trump-electors des listes électorales fictives, qui avaient été assemblées par des groupes de partisans de Trump en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nouveau-Mexique, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Depuis lors, le DOJ a convoqué un grand jury pour assigner des témoins et des documents dans le cadre de l'enquête, ont rapporté de nombreux médias.

Jamie Raskin, un autre membre démocrate du panel, a déclaré dimanche à l'émission "Meet the Press" de NBC que de nouvelles informations et de nouveaux tuyaux continuaient à arriver.

"Il y a encore des gens qui transmettent des informations à la commission", a-t-il déclaré. "Nous savons des choses ce week-end que nous ne savions pas le week-end dernier".

La semaine dernière, le DOJ a renouvelé sa demande que la commission spéciale de la Chambre des représentants remette les transcriptions de ses entretiens avec les témoins, affirmant dans une lettre que ces transcriptions pourraient être pertinentes pour les enquêtes et les poursuites criminelles en cours.

Le fait que la commission ne les remette pas "complique la capacité du département à enquêter et à poursuivre ceux qui ont eu une conduite criminelle", indique la lettre.

Interrogé sur la lettre dimanche, M. Schiff a déclaré qu'habituellement, les deux branches distinctes du gouvernement ne se permettent pas de "fouiller" dans les dossiers de l'autre.

Toutefois, il a ajouté : "Lorsque le ministère de la Justice demande des choses de manière spécifique... Nous travaillons avec eux, et nous travaillerons avec eux ici".

Trump, quant à lui, a continué à colporter de fausses affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 a été volée. Vendredi, il s'en est pris à l'ancien vice-président Mike Pence, affirmant qu'il "n'a pas eu le courage d'agir" et de rejeter les résultats de l'élection de 2020.

Dimanche, Adam Kinzinger, l'un des deux républicains siégeant à la commission, a déclaré avoir reçu des menaces de mort visant lui, sa femme et leur bébé.

"Cette menace qui est arrivée, elle a été postée à mon domicile", a-t-il déclaré dans l'émission "This week" sur ABC.

"Nous l'avons reçue il y a quelques jours et elle menace de m'exécuter ainsi que ma femme et mon enfant de cinq mois. Je n'ai jamais vu ou entendu quelque chose comme ça", a-t-il ajouté.