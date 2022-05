Le panel sur les émeutes au Capitole interroge un législateur républicain sur la visite du bâtiment

"Sur la base de notre examen des preuves en possession de la commission spéciale, nous pensons que vous détenez des informations concernant une visite que vous avez menée dans certaines parties du complexe du Capitole le 5 janvier 2021", ont déclaré les dirigeants de la commission à Loudermilk dans une lettre rendue publique.

"Les rapports publics et les récits de témoins indiquent que certains individus et groupes se sont engagés dans des efforts pour recueillir des informations sur la disposition du Capitole des États-Unis, ainsi que sur les bâtiments de bureaux de la Chambre et du Sénat, avant le 6 janvier 2021", ont déclaré les dirigeants de la commission dans la lettre.