Le pape François à Mossoul, ancien bastion irakien de l'Etat islamique

MOSSOUL, Irak, 7 mars (Reuters) - Le pape François est arrivé dimanche à Mossoul, ville du nord de l'Irak qui fut l'un des bastions de l'Etat islamique et le foyer de familles chrétiennes qui ne sont désormais plus que quelques dizaines.

Le voyage apostolique du chef de l'Eglise catholique en Irak est le premier d'un souverain pontife dans ce pays et sans doute son voyage à l'étranger le plus à risque depuis son élection en 2013. (Eleanor Biles et Philip Pullella; version française Nicolas Delame)