Le pape François canonise dix bienheureux, dont Charles de Foucauld

CITE DU VATICAN, 15 mai (Reuters) - Le pape François a canonisé dimanche dix bienheureux, dont le français Charles de Foucauld, militaire, explorateur puis religieux en Algérie où il trouvera la mort en 1916.

Deux autres Français, Marie Rivier et César de Bus, ont eux aussi été aussi déclarés saints par le souverain pontife lors d'une messe célébrée place Saint-Pierre.

Parmi les autres bienheureux canonisés figurait Titus Brandsma, journaliste et religieux néerlandais de l'ordre des carmes, mort en déportation en 1942.

Cette cérémonie a réuni plus de 50.000 fidèles et officiels, dont le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu palier l'absence du Premier ministre Jean Castex resté à Paris en raison du déplacement d'Emmanuel Macron aux Emirats arabes unis.

Béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI, Charles de Foucauld, fut successivement militaire, explorateur et géographe avant d'entrer dans la prêtrise et de vivre une partie de sa vie au milieu des populations touarègues d'Afrique du Nord et d'être tué en 1916 dans des circonstances floues. (Reportage Philip Pullella, version française Nicolas Delame)