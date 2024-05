Le pape François a déclaré que ses détracteurs conservateurs au sein de l'Église catholique romaine aux États-Unis sont prisonniers d'une "attitude suicidaire", selon une interview accordée à la chaîne CBS.

Au cours de l'interview accordée le 24 avril à l'émission "60 Minutes", qui sera diffusée ce dimanche, le pape François a été interrogé sur la réaction des conservateurs à l'égard de son pontificat, nombre de ses détracteurs étant des membres du clergé américain.

Le pape François a répondu en disant qu'un conservateur est quelqu'un qui "s'accroche à quelque chose et ne veut pas voir au-delà".

"C'est une attitude suicidaire", a déclaré le souverain pontife, selon un bref extrait de la transcription mise à disposition par CBS jeudi.

"Car une chose est de prendre en compte la tradition, de considérer les situations du passé, mais une autre est de s'enfermer dans une boîte dogmatique.

Le pape François s'est heurté à l'aile conservatrice presque depuis qu'il a été élu à la tête de l'Église en 2013.

Les conservateurs se sont opposés aux tentatives du pape de rendre l'Église plus accueillante pour la communauté LGBT et de donner aux laïcs plus de responsabilités dans l'Église.

L'année dernière, François a démis de ses fonctions un évêque conservateur américain qui critiquait vertement son pontificat et a déclaré que l'aile conservatrice de l'Église américaine était "réactionnaire". Il a également privé un cardinal américain conservateur de certains privilèges du Vatican.