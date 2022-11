Le pape François fait vibrer la petite communauté catholique du Golfe avec une grande messe

La foule d'environ 30 000 personnes qui a rempli le stade national de Bahreïn était le deuxième plus grand rassemblement pour une messe papale dans la péninsule arabique, après celui qui a attiré plus de 100 000 personnes aux Émirats arabes unis en 2019.

"C'est un miracle", a déclaré Mary Grace Fortes, 36 ans, une Philippine qui travaille à la réception d'un hôtel à Bahreïn. "C'est tellement important pour nous."

Comme de nombreuses femmes philippines qui travaillent en dehors de leur pays, Fortes est mariée et envoie de l'argent au pays pour aider à soutenir sa famille, y compris son mari et son fils de 16 ans.

Des centaines de travailleurs étrangers catholiques ont été amenés par bus sur la chaussée King Fahd de 25 km (16 miles) qui relie Bahreïn à l'Arabie saoudite, où il n'y a pas d'églises et où les catholiques ne peuvent pas pratiquer ouvertement leur culte.

"Les Bahreïnis ont tout arrangé à la perfection pour nous", a déclaré Jos Chazoor, 53 ans, originaire de Kerala en Inde et travaillant comme directeur pour une entreprise d'équipement médical en Arabie saoudite.

La mère de Jos Chazoor, âgée de 75 ans, était trop émue pour répondre aux questions d'un journaliste juste avant l'arrivée du pape dans le stade bondé, accueilli avec enthousiasme par des fidèles agitant des drapeaux jaunes et blancs du Vatican.

"Elle est trop émue pour parler", a déclaré Chazoor, qui traverse régulièrement avec sa mère la chaussée depuis l'Arabie saoudite pour assister à la messe dans l'une des deux églises de Bahreïn, qui assurent la pastorale des quelque 160 000 catholiques du pays.

Dans son homélie, François a semblé faire l'éloge de la politique relativement ouverte de Bahreïn envers les non-musulmans.

"Cette terre même est une image vivante de la coexistence dans la diversité, et en fait une image de notre monde, de plus en plus marqué par la migration constante des peuples et par un pluralisme d'idées, de coutumes et de traditions", a-t-il déclaré.

Les travailleurs étrangers, dont beaucoup viennent d'Asie, constituent l'épine dorsale des économies du Golfe, travaillant dans des secteurs tels que la construction, l'hôtellerie, les transports et le secteur pétrolier et gazier.

Selon l'Organisation internationale du travail, les travailleurs migrants du Golfe sont confrontés depuis longtemps à des problèmes tels que l'exploitation par les agences de recrutement et les employeurs, de mauvaises conditions de travail, un accès limité à la justice et une liberté d'association limitée ou inexistante.

François a exhorté ses auditeurs à être aimables même envers les autochtones de la région du Golfe qui ne les traitent pas bien, affirmant que c'était la clé du message de l'Évangile d'aimer ses ennemis.

Il a déclaré qu'ils devaient toujours "persévérer dans le bien même lorsque le mal nous est fait, briser la spirale de la vengeance, désarmer la violence, démilitariser le cœur".

Alors que François était conduit sur une papamobile ouverte à travers la foule sur le terrain du stade juste avant le début de la messe, un orateur sur la plate-forme de l'autel a crié "Dieu bénisse le pape, Dieu bénisse la famille royale".

Les prières des fidèles pendant la messe ont été lues dans des langues parlées par les travailleurs étrangers, notamment le tagalog, le swahili, le malayalam, le tamoul et le konkani.

L'un des fils du roi Hamad bin Isa Al Khalifa et plusieurs ministres du gouvernement ont assisté à la messe.