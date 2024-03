CITE DU VATICAN, 30 mars (Reuters) - Le pape François devrait être présent samedi à la veillée pascale comme prévu, a annoncé le Vatican, après l'annulation de dernière minute de sa participation à la procession du vendredi saint au Colisée de Rome.

Un communiqué du Vatican a indiqué que l'office du soir dans la basilique Saint-Pierre était le seul engagement public du pape pour la journée.

Vendredi, le Vatican a déclaré que la participation de François à la procession de la "Via Crucis" (chemin de croix) avait été annulée "pour préserver sa santé", avant d'autres événements prévus dans le cadre de la semaine de Pâques.

Âgé de 87 ans, François a besoin d'un fauteuil roulant ou d'une canne pour se déplacer et a récemment limité ses interventions en public alors qu'il luttait contre une bronchite et une grippe.

Au cours de la journée de Pâques, dimanche, François doit célébrer la messe et délivrer son message et ses bénédictions "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) depuis le balcon central de Saint-Pierre. (Reportage d'Alvise Armellini, rédigé par Helen Popper, version française Benjamin Mallet)