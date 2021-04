Le pape François préside à un service réduit pour le Vendredi saint

VATICAN, 2 avril (Reuters) - Le pape François a présidé à un "chemin de croix" réduit vendredi, sur une place Saint-Pierre vide en raison des restrictions liées au coronavirus.

C'est la deuxième année consécutive que la procession de la "Via Crucis", qui commémore pour les croyants les dernières heures de la vie de Jésus-Christ, n'a pas eu lieu dans l'ancien Colisée de Rome, depuis que cette tradition moderne de Pâques a été réintroduite par le pape Paul VI en 1964.

Des bougies en forme de croix géante parsemaient la place Saint-Pierre vide, et seulement 200 personnes ont assisté à la cérémonie.

Le pape François doit dire une messe de vigile pascale samedi et le dimanche de Pâques, le jour le plus important du calendrier liturgique chrétien, au cours duquel il délivrera son message "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde). (Philip Pullella, version française Camille Raynaud)