Le pape François se rend au Québec pour des réunions politiques

Arrivé dans la capitale du Québec au quatrième jour de sa tournée canadienne, le pontife s'est assis dans un fauteuil roulant et a souri alors qu'il était accueilli sur le tarmac par des représentants autochtones et des dirigeants politiques.

Alors que le convoi du pape se rendait de l'aéroport à la ville, de nombreuses personnes se sont rassemblées le long de la route ou sur leurs pelouses pour apercevoir le pontife sur son passage.

Marilyne Chachai-Piche, 26 ans, a pris la tête d'un cortège de 13 personnes qui ont marché de Mashteuiatsh, une communauté autochtone innue, à 266 km (165 miles) de la ville de Québec pour la visite du pape.

"Au pensionnat, on a toujours dit à ma mère : 'Tu n'as pas le droit de parler ta langue'... On lui disait que la couleur de sa peau était mauvaise pour le christianisme", a déclaré Chachai-Piche.

"Je vis encore avec cette souffrance".

Les rencontres de François se tiendront à la Citadelle de Québec, la plus grande forteresse britannique construite en Amérique du Nord qui surplombe un parc appelé les Plaines d'Abraham, où son discours aux dignitaires sera diffusé ultérieurement.

La Citadelle, qui se trouve sur les rives du fleuve Saint-Laurent, est un site historique et l'une des résidences officielles de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui est la représentante de la reine Elizabeth, la chef de l'État.

François s'entretient avec Mme Simon, qui est la première personne autochtone à occuper le poste de gouverneur général, avant de rencontrer le Premier ministre Justin Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada l'une de ses priorités politiques.

François s'adressera publiquement aux officiels, aux diplomates et aux leaders autochtones après les réunions privées.

Mardi, le pape a présidé une messe en plein air dans un stade de football tout en étant assis en raison d'une affection au genou qui l'a contraint à utiliser un fauteuil roulant lors de ce voyage. Plus tard, il a visité le lac Sainte-Anne, un lieu de pèlerinage populaire auprès des catholiques canadiens autochtones et d'origine européenne.

Là, il a déclaré que l'Église catholique romaine devrait accepter le blâme institutionnel pour le mal fait aux Canadiens autochtones dans les pensionnats qui ont tenté de faire disparaître les cultures autochtones. [L1N2Z71BZ]

Au cours de sa première journée complète au Canada, lundi, le pape s'est rendu dans la ville de Maskwacis, site de deux anciennes écoles, et a présenté des excuses historiques qualifiant le rôle de l'Église dans les écoles, et l'assimilation culturelle forcée qu'elles ont tenté, de "mal déplorable" et d'"erreur désastreuse".

Au fil des ans, plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats. Beaucoup d'entre eux ont été affamés ou battus pour avoir parlé leur langue maternelle et ont subi des abus sexuels dans un système que la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a qualifié de "génocide culturel".

Jeudi, François visitera le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, le plus ancien lieu de pèlerinage catholique en Amérique du Nord, et rencontrera l'archevêque de Québec, la province canadienne largement francophone, dans la cathédrale Notre-Dame de Québec.

Sur le chemin du retour à Rome vendredi, il s'arrêtera quelques heures à Iqaluit, dans l'Arctique canadien, où les questions autochtones reviendront sur le devant de la scène.