Le pape François termine sa visite historique en Irak

BAGDAD, 8 mars (Reuters) - Le pape François a achevé lundi sa visite historique en Irak et décollé de l'aéroport de Bagdad après avoir visité des villes ravagées par les conflits, rencontré des dirigeants musulmans et chrétiens et prêché la paix et la coexistence.

Le chef de l'Eglise catholique a salué la foule une dernière fois avant de monter à bord d'un avion arborant le drapeau du Vatican et celui de l'Irak. Le président Barham Salih a accompagné le pontife de 84 ans jusqu'à son avion.

Durant ce voyage, le pape François s'est rendu dans quatre villes, dont Mossoul, l'ancien bastion de l'État islamique où des pans entiers sont encore en ruines. "La paix est plus puissante que la guerre," a-t-il déclaré aux Irakiens.

Son voyage apostolique est le premier d'un souverain pontife dans ce pays. L'Irak "restera toujours avec moi, dans mon cœur", a-t-il dit.

Le pape François a par ailleurs rencontré le grand ayatollah Ali al Sistani samedi, appelant à la coexistence dans un pays divisé par le sectarisme et la violence.

C'est la première fois qu'un pape rend visite à un si haut dignitaire chiite.

Les Irakiens ont fait bon accueil au pape et ont déclaré que sa visite était une chance pour le monde de voir leur nation, en perpétuelle crise, sous un jour nouveau.

L'Irak souffre d'une mauvaise gestion et d'une corruption chroniques et est en proie à des violences régulières liées à la rivalité entre les Etats-Unis et l'Iran dans la région, 18 ans après l'invasion du pays par l'armée américaine.

