Le pape appelle à un dialogue "ouvert et sincère" au Nicaragua

21 août (Reuters) - Le pape François a appelé dimanche à un dialogue "ouvert et sincère" au Nicaragua, où l'Etat et l'Eglise catholique sont en conflit après l'arrestation de l'évêque Rolando Alvarez, critique du président Daniel Ortega.

Après la prière de l'Angelus, le souverain pontife a dit suivre "avec préoccupation et douleur" la situation au Nicaragua, sans citer explicitement le sort de Mgr Alvarez.

L'évêque de Matagalpa, dans le nord du pays, a été arrêté vendredi et assigné à résidence à Managua, la capitale, pour des activités jugées "provocatrices", a rapporté la police nicaraguayenne.

"Je voudrais exprimer ma conviction et mon espoir que, par le biais d'un dialogue ouvert et sincère, l'on puisse trouver les bases d'une coexistence respectueuse et pacifique", a dit le pape.

Cinq prêtres, un séminariste et le caméraman d'une chaîne de télévision religieuse, qui se trouvaient depuis deux semaines dans l'évêché de Matagalpa, encerclés par les forces de l'ordre, ont également été arrêtés et emprisonnés à Managua, a précisé la police.

Les relations entre l'Eglise catholique et le gouvernement nicaraguayen sont tendues depuis 2018, année de manifestations contre le président Daniel Ortega. L'Eglise avait proposé sa médiation et réclamé justice après la mort de quelque 360 manifestants lors d'une féroce répression. (Reportage Philip Pullella, avec la contribution d'Ismael Lopez, version française Sophie Louet)