Le pape appelle la jeunesse japonaise à se battre pour le climat

TOKYO, 26 novembre (Reuters) - Le pape François a appelé mardi la jeunesse japonaise à protéger la Terre et se battre pour le futur de la planète, faisant écho à son encyclique de 2015 sur le climat qui érige la protection de l'environnement en impératif moral.

Au dernier jour de sa visite au Japon, durant laquelle il a porté surtout un message contre l'arme nucléaire (), le souverain pontife a rendu visite à des étudiants de l'université Sophia, l'un des nombreux établissements catholiques du pays.

Notant que les cultures asiatiques étaient réputées pour leur amour de la nature, il a appelé les étudiants à se battre pour l'avenir de la planète.

Le chef de l'Eglise catholique a aussi déclaré que la technologie était inutile si elle ne servait pas à aller vers une société plus humaine et plus simple.

Il s'agissait du dernier événement auquel le pape François prenait part avant de repartir pour Rome.

La précédente - et jusque-là unique - visite papale au Japon remontait à 1981.

Diffusée en juin 2015, l'encyclique du pape François, intitulée "Laudato si" (Loué sois-tu), référence à une prière de saint François d'Assise consacrée à la nature, appelle les pays riches à revoir leur mode de vie qui conduit au gaspillage, appel souvent lancé par le souverain pontife depuis son élection en 2013.

Le texte reprend les conclusions de la communauté scientifique, qui impute principalement le réchauffement climatique aux activités humaines. (Elaine Lies et Philip Pullella; Jean Terzian pour la version française)