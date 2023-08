Le pape François, s'exprimant quelques mois après la publication d'un rapport accablant sur les abus sexuels au Portugal, a déclaré mercredi que l'Église devait se soumettre à une "purification humble et continue" et toujours écouter les victimes.

Le pape François a fait ces remarques lors d'un service de vêpres dans un monastère de la capitale du Portugal, où un rapport d'une commission publié il y a six mois indique qu'au moins 4 815 mineurs ont été victimes d'abus sexuels par des membres du clergé - principalement des prêtres - au cours de sept décennies.

S'adressant aux évêques, aux prêtres et aux religieuses, François a parlé du "détachement croissant de la pratique de la foi", affirmant qu'il avait été accentué par la déception et la colère généralisées suscitées par la crise mondiale des abus sexuels et d'autres scandales.

La fréquentation des églises est en baisse dans toute l'Europe et de nombreux catholiques ont déclaré avoir perdu confiance en l'Église à cause des scandales d'abus.

En Allemagne, un nombre record de catholiques se sont officiellement désinscrits, invoquant la crise des abus, les scandales financiers et ce qu'ils considèrent comme une ouverture insuffisante à l'égard des membres de la communauté LGBT et des femmes.

La crise "nous appelle à une purification humble et continue, en commençant par le cri angoissé des victimes, qui doivent toujours être acceptées et écoutées", a déclaré François.

Le pape devrait rencontrer en privé des victimes d'abus au cours de son voyage, qui s'achèvera dimanche.