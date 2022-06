Le pape critique la Russie pour sa cruauté en Ukraine mais affirme que la guerre a peut-être été provoquée

Mais dans le texte d'une conversation qu'il a eue le mois dernier avec des rédacteurs de médias jésuites et publiée mardi, il a également déclaré que la situation n'était pas noire et blanche et que la guerre a "peut-être été provoquée d'une certaine manière".

Tout en condamnant "la férocité, la cruauté des troupes russes, nous ne devons pas oublier les vrais problèmes si nous voulons qu'ils soient résolus", a déclaré François, incluant l'industrie de l'armement parmi les facteurs qui incitent à la guerre.

"Il est également vrai que les Russes pensaient que tout serait terminé en une semaine. Mais ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont rencontré un peuple courageux, un peuple qui se bat pour survivre et qui a une histoire de lutte", a-t-il déclaré.

François a déclaré que plusieurs mois avant que le président Vladimir Poutine n'envoie ses forces en Ukraine, le pontife avait rencontré un chef d'État qui s'inquiétait de voir l'OTAN "aboyer aux portes de la Russie" d'une manière qui pourrait conduire à la guerre.

François a alors déclaré, selon ses propres termes : "Nous ne voyons pas tout le drame qui se joue derrière cette guerre, qui a peut-être été en quelque sorte provoquée ou non empêchée".

Se demandant rhétoriquement si cela faisait de lui un "pro-Poutine", il a répondu : "Non, je ne le suis pas. Il serait simpliste et erroné de dire une telle chose".