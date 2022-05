Le pape dirige un service de prière international pour la paix en Ukraine et ailleurs

Le pape de 85 ans a visité la basilique romaine de Santa Maria Maggiore et a prié devant la statue de Marie Reine de la Paix. Le pape Benoît XV a commandé l'œuvre en 1918 pour demander à Dieu de mettre fin à la Première Guerre mondiale.

Les fidèles des sanctuaires d'Ukraine, d'Irak, de Syrie et d'autres pays ont été reliés par vidéo et les catholiques du monde entier ont été invités à prier au même moment.

Environ 1 000 personnes ont assisté au service à Rome, dont l'ambassadeur ukrainien au Vatican et un certain nombre de personnes portant les couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien.

Avant de prier le chapelet, François a demandé à Marie, qui dans le christianisme est vénérée comme la Mère de Dieu, de "réconcilier les cœurs qui sont pleins de violence et de vendetta".

François, qui a lancé de nombreux appels à la paix en Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février, souffre de douleurs au genou et se déplace en fauteuil roulant depuis quelques semaines.

Alors qu'il quittait l'église, il s'est arrêté pour saluer d'autres personnes en fauteuil roulant, dont un garçon portant un drapeau ukrainien autour du cou.