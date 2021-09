Le pape en Hongrie, rencontre prévue avec Viktor Orban

BUDAPEST, 12 septembre (Reuters) - Le pape François a entamé dimanche une visite éclair à Budapest où il s'entretiendra avec le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, critiqué au sein de l'Union européenne pour sa politique migratoire et une loi controversée interdisant de "montrer l'homosexualité et le changement de genre" aux mineurs.

Le souverain pontife, 84 ans, est venu en Hongrie à l'invitation du Congrès eucharistique international. Il célébrera une messe en pleine air pour la clôture de la réunion, en présence notamment du chef du gouvernement hongrois, incarnation d'un souverainisme qu'il réprouve.

Il s'agit du premier voyage du pape à l'étranger depuis son opération du côlon en juillet dernier.

Le saint-père devait quitter Budapest en début d'après-midi pour la Slovaquie, où il restera jusqu'à mercredi en visite d'Etat. La différence de traitement entre les deux pays n'a pas échappé aux observateurs, qui y voient la marque des griefs du chef des catholiques à l'endroit d'Orban.

Le pape François devait s'entretenir avec le Premier ministre hongrois en présence du président Janos Ader et de deux responsables de la Curie romaine. Il rencontrera également des représentants des confessions chrétiennes et de la communauté juive. (Reportage Philip Pullella et Gergely Szakacs, version française Sophie Louet)