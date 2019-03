Le pape et Mohamed VI défendent le statut "multi-religieux" de Jérusalem

RABAT, 30 mars (Reuters) - Le pape François et le roi du Maroc Mohamed VI ont lancé samedi un appel conjoint à la protection du caractère "multi-religieux" de Jérusalem, soulignant que les sites sacrés de la ville devaient être accessibles aux "fidèles des trois religions monothéistes".

Dans ce texte, signé au premier jour d'une visite de François à Rabat, les deux hommes insistent sur la "signification spirituelle" et la "vocation particulière de ville de la paix" de Jérusalem.

"Nous pensons important de préserver la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et, par-dessus tout pour les fidèles des trois religions monothéistes, comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue", peut-on lire dans ce texte, diffusé en français par le Vatican.

Le pape et le roi du Maroc demandent une "pleine liberté d’accès" aux sites de la ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens et la garantie qu'ils puissent y exercer leur culte.

Le Vatican soutient une solution à deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien, avec une issue agréée par les deux camps sur le statut de Jérusalem. Le pape François est arrivé au Maroc samedi pour une visite de deux jours.

Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-est la capitale d'un futur Etat indépendant, alors qu'Israël revendique la ville comme capitale "éternelle et indivisible". (Philip Pullella Jean-Stéphane Brosse pour le service français)