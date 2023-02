Le pape et l'archevêque rencontrent les personnes déplacées par la guerre au Sud-Soudan

Les trois dirigeants chrétiens, qui participent à un "pèlerinage de paix" sans précédent, prendront ensuite part à une veillée de prière œcuménique en plein air au mausolée du héros de la libération du Sud-Soudan, John Garang, à laquelle 50 000 personnes sont attendues.

La visite conjointe des dirigeants des traditions catholique romaine, anglicane et réformée est la première du genre dans l'histoire chrétienne.

Le Soudan du Sud, le plus récent pays du monde, s'est séparé du Soudan en 2011 mais a plongé dans la guerre civile en 2013, les groupes ethniques se retournant les uns contre les autres. Malgré un accord de paix conclu en 2018 entre les deux principaux antagonistes, des épisodes de combats interethniques ont continué à tuer et à déplacer un grand nombre de civils.

Le Soudan du Sud compte 2,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, sur une population totale d'environ 11,6 millions d'habitants, et 2,3 millions d'autres ont fui le pays en tant que réfugiés, selon les Nations unies.

L'extrême pauvreté et la faim sévissent, et deux tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire en raison du conflit ainsi que de trois années d'inondations catastrophiques.

Le Sud-Soudan est majoritairement chrétien et des dizaines de milliers de personnes se sont alignées dans les rues de la capitale Juba pour accueillir le pape avec des chants, des tambours et des ululations, vendredi, à son arrivée d'une visite en République démocratique du Congo.

Dans un discours très ferme adressé aux dirigeants du Sud-Soudan, dont le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, précédemment en guerre, François les a implorés de renoncer à la violence, à la haine ethnique et à la corruption.

"Plus jamais ça !" a-t-il déclaré. "Plus d'effusion de sang, plus de conflits, plus de violence et de récriminations mutuelles pour savoir qui en est responsable".

Lors du même événement, l'archevêque de Canterbury Justin Welby s'est dit affligé que la violence ait continué après l'accord de paix de 2018 et un rassemblement de 2019 au Vatican au cours duquel le pape s'est agenouillé pour embrasser les pieds des dirigeants belligérants, les suppliant de ramener la paix au Soudan du Sud.

"Quand je me souviens des engagements qui ont été pris par vous en 2019, je suis affligé. Je suis triste que nous entendions encore parler d'une telle tragédie. Nous avons espéré et prié pour plus. Nous attendions plus. Vous avez promis plus", a déclaré Welby aux dirigeants réunis.

"Nous ne pouvons pas choisir et sélectionner les parties d'un accord de paix. Chaque partie doit être réalisée par chaque personne et cela coûte beaucoup", a-t-il déclaré, ajoutant : "C'est à votre portée".

Dans son propre discours, M. Kiir a déclaré que son gouvernement était fermement engagé à consolider la paix au Sud-Soudan.