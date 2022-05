Le pape et le Premier ministre japonais discutent des espoirs d'un monde sans nucléaire

François et Fumio Kishida se sont rencontrés pendant environ une demi-heure dans une salle de réception de la salle d'audience du Vatican, juste avant que François ne tienne son audience générale devant des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.

"Ils ont parlé des armes nucléaires et du fait que leur utilisation et leur possession sont inconcevables", a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni.

Une déclaration distincte du Vatican a indiqué que lors des discussions qui ont suivi avec les principaux diplomates du Vatican, une attention particulière a été accordée à la guerre en Ukraine, "soulignant l'urgence du dialogue et de la paix et exprimant l'espoir, à cette fin, d'un monde exempt d'armes nucléaires".

Depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février, François a plusieurs fois parlé d'un possible conflit nucléaire résultant de la guerre.

Les deux hommes se sont rencontrés le jour même où le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé des sanctions contre 63 responsables japonais, dont Kishida, pour s'être engagés dans ce qu'il a appelé une "rhétorique inacceptable" contre Moscou.

Lors de sa visite au Japon en 2019, François s'est rendu à Hiroshima et Nagasaki, qui sont devenues en 1945 les seules villes à avoir été frappées par des bombes atomiques, et a lancé un appel aux dirigeants mondiaux pour que les armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées.

François soutient un traité de l'ONU visant à interdire les armes nucléaires et a déclaré que même leur possession à des fins de dissuasion est immorale.