Le pape exhorte les jeunes de RDC à refuser tribalisme et corruption

KINSHASA, 2 février (Reuters) - Le pape a exhorté jeudi à Kinshasa des milliers de jeunes à se bâtir un nouvel avenir en prenant garde au tribalisme et en s'opposant à la corruption en République démocratique du Congo, à l'avant-dernier jour de sa visite dans le pays.

Devant plus de 65.000 personnes rassemblées au stade des Martyrs, dans la capitale congolaise, le chef de l'Eglise catholique a parlé pardon et réconciliation, dans un pays ensanglanté depuis des décennies par les conflits armés, motivés en grande partie par la lutte pour le contrôle de vastes ressources minières, parmi les plus riches au monde.

Mais François a aussi apporté une note d'optimisme en cherchant, selon ses propres termes, des ingrédients pour l'avenir, lors d'un discours fréquemment interrompu par des applaudissements.

"Prenez garde à la tentation de désigner quelqu’un du doigt, d'exclure l’autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre ; au régionalisme, au tribalisme qui semblent vous renforcer dans votre groupe mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe : d'abord on croit des préjugés sur les autres, puis l’on justifie la haine, puis la violence, et finalement on se retrouve en guerre", a déclaré le souverain pontife.

"Pour créer un avenir nouveau, nous devons donner et recevoir le pardon. C'est ce que fait le chrétien : il n’aime pas seulement ceux qui l'aiment, mais il sait arrêter la spirale des vengeances personnelles et tribales par le pardon", a-t-il dit.

En demandant aux jeunes catholiques de "faire ce qui est juste", le pape leur a également demandé de ne pas répéter les erreurs des générations passées, insistant notamment sur la corruption, "qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter".

Le stade a alors entonné avec lui en français un chant impromptu "Non à la corruption".

"Ne vous laissez pas manipuler par des individus ou des groupes qui cherchent à vous utiliser pour maintenir votre pays dans la spirale de la violence et de l'instabilité, afin de continuer à le contrôler sans égard pour personne", a poursuivi le souverain pontife.

Les Nations unies estiment que les économies africaines perdent chaque année quelque 150 milliards de dollars en raison de la corruption.

Mardi, au premier jour de sa visite en RDC, dont près de la moitié de la population de 90 millions d'habitants est catholique, le pape avait dénoncé le "poison de la cupidité" et le "colonialisme économique" ayant engendré les guerres.

Mercredi, le pape a entendu les témoignages douloureux de victimes évoquant les violences qu'elles ont subies dans l'est du pays: viol, amputation, cannibalisme forcé ou esclavage sexuel.

Le chef de l'Eglise catholique, qui a 86 ans, poursuivra vendredi son voyage en Afrique en se rendant au Soudan du Sud, pays né en 2011 de la sécession du Soudan, en proie lui aussi à des conflits et la famine après sept années de guerre civile qui ont fait quelque 400.000 morts. (Reportage Philip Pullella, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)