Le pape invite Roumains et Hongrois de souche à "vivre ensemble"

MIERCUREA-CIUC, Roumanie, 1er juin (Reuters) - Le pape François a invité samedi Roumains et Hongrois de souche à tirer un trait sur leur passé troublé, au deuxième jour de son voyage en Roumanie, qui a été perturbé par le mauvais temps.

Plus de 80.000 personnes se sont rassemblées au sanctuaire de Sumuleu-Ciuc, en Transylvanie, pour assister à la messe qu'il a célébrée, malgré les orages. Parmi elles se trouvait le président hongrois Janos Ader.

Les Hongrois de souche, dont beaucoup sont catholiques, représentent environ 6% de la population roumaine, qui est essentiellement orthodoxe, ce qui en fait la première minorité.

"Les situations compliquées et chargées de tristesse du passé ne doivent pas être oubliées ou niées, mais elles ne doivent pas non plus nuire à notre désir de vivre ensemble en tant que frères et soeurs", a déclaré le pape.

Il devait se rendre à Sumuleu-Ciuc en hélicoptère depuis l'aéroport de Cacau, mais les orages ont contraint son avion a se poser à Targu Mures, su l'autre versant des Carpates, et le souverain pontife a dû faire la fin du trajet en voiture, sur des routes de montagne. Il était attendu ensuite en Moldavie occidentale, région de Roumanie qui jouxte la République de Moldavie, où il doit béatifier dimanche sept évêques de rite grec-catholique victimes du régime communiste entre 1950 et 1970.

Vendredi à Bucarest, François avait loué "la fraternité de sang" entre catholiques et orthodoxes.

(Philip Pullella avec Radu-Sorin Marinas à Bucarest, Jean-Philippe Lefief pour le service français)