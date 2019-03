Le pape justifie son refus d'accepter la démission du cardinal Barbarin

A BORD DE l'AVION PONTIFICAL, 31 mars (Reuters) - Le pape François a invoqué dimanche la "présomption d'innocence" pour expliquer sa décision de ne pas accepter la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises par un prêtre sur des mineurs.

S'adressant aux journalistes l'accompagnant à son retour d'une visite de deux jours au Maroc, le chef de l'Eglise catholique a expliqué qu'il était obligé d'accorder le bénéfice du doute à l'archevêque de Lyon tant que son appel n'aurait pas été examiné.

"Je ne peux pas l'accepter (ndlr, sa démission) parce qu'en termes juridiques, dans la jurisprudence mondiale classique, la présomption d'innocence existe tant que l'affaire est ouverte, et il a fait appel", a-t-il dit.

Le cardinal Barbarin a été condamné le 7 mars dernier par le tribunal correctionnel de Lyon à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice le père Preynat, prêtre pédophile poursuivi pour agressions sexuelles sur de jeunes scouts dans les années 1980 et 1990 et ne pas l’avoir écarté de son poste.

Ses avocats ont indiqué dans la foulée qu’ils faisaient appel de cette décision mais le cardinal a néanmoins remis le 18 mars sa démission au pape, qui l'a rejetée. (Philip Pullella Henri-Pierre André pour le service français)