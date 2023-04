Le pape François a demandé aux Russes de rechercher la vérité sur l'invasion de l'Ukraine par leur pays dans son message de Pâques au monde entier, dimanche, et a appelé au dialogue entre Israéliens et Palestiniens à la suite des récentes violences.

François, 86 ans, a présidé une messe solennelle le jour de Pâques sur une place Saint-Pierre ensoleillée, après que le froid saisonnier l'ait contraint à renoncer à un service en plein air vendredi, une précaution prise à la suite de son hospitalisation pour une bronchite à la fin du mois de mars.

Un tapis de 38 000 fleurs offert par les Pays-Bas ornait la place pour la date la plus importante et la plus joyeuse du calendrier liturgique de l'Église, qui commémore le jour où les chrétiens croient que Jésus est ressuscité des morts. Les unités d'honneur des gardes suisses du Vatican et de la police italienne des carabiniers, toutes deux en tenue de cérémonie, se tenaient au garde-à-vous.

Mais le faste traditionnel et les chants sacrés ont ensuite cédé la place aux réalités modernes. François est ensuite monté sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour délivrer son message et sa bénédiction bisannuels "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), s'adressant à une foule que le Vatican a estimée à environ 100 000 personnes.

Là, à l'endroit même où il est apparu pour la première fois au monde en tant que pape le soir de son élection en 2013, il a parlé de "l'obscurité et de la morosité dans lesquelles, trop souvent, notre monde se trouve enveloppé", et a prié Dieu pour la paix.

"Aidez le peuple ukrainien bien-aimé dans son voyage vers la paix et répandez la lumière de Pâques sur le peuple russe", a-t-il déclaré.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février de l'année dernière, François a qualifié au moins deux fois par semaine l'Ukraine et son peuple de "martyrs" et a utilisé des mots tels qu'agression et atrocités pour décrire les actions de la Russie.

Dimanche, il a demandé à Dieu de "réconforter les blessés et tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la guerre, et de faire en sorte que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles. Ouvrez les cœurs de toute la communauté internationale pour qu'elle s'efforce de mettre fin à cette guerre et à tous les conflits et effusions de sang dans notre monde".

Comme il l'a fait à chaque Pâques, François a appelé à la paix au Moyen-Orient, un appel rendu encore plus urgent par les récentes violences à Jérusalem et les échanges de tirs transfrontaliers entre Israël, le Liban et la Syrie.

"En ce jour, Seigneur, nous te confions la ville de Jérusalem, premier témoin de ta résurrection. J'exprime ma profonde inquiétude face aux attentats de ces derniers jours qui menacent le climat de confiance et de respect réciproque espéré, nécessaire à la reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens, afin que la paix puisse régner dans la Ville Sainte et dans toute la région", a-t-il déclaré.

Les tensions israélo-palestiniennes se sont fortement accrues depuis les raids de la police israélienne, la semaine dernière, contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, qui ont suscité l'indignation du monde arabe.

LIEUX TROUBLÉS

Entre la messe et la lecture du message, François, en pleine forme, s'est fait conduire en papamobile autour de la place et sur le boulevard principal menant au Tibre, afin que le plus grand nombre puisse le voir.

Dans son message, François a également évoqué l'instabilité au Liban, exprimé l'espoir que le "peuple martyr des Rohingyas" du Myanmar "puisse rencontrer la justice" et appelé à davantage d'aide pour les victimes des tremblements de terre de février qui ont tué près de 56 000 personnes en Turquie et en Syrie.

Dans une partie du discours où il a mentionné le Nicaragua, le pape a demandé à Dieu de "se souvenir de tous ceux qui sont empêchés de professer librement et publiquement leur foi".

Les relations entre le gouvernement et l'Église catholique du Nicaragua sont très tendues. Le gouvernement, qui a suspendu ses relations diplomatiques avec le Vatican, a interdit cette année les processions en plein air de la Semaine sainte.