Le pape nomme pour la première fois des femmes au comité consultatif des évêques

Il avait révélé cette décision dans une interview exclusive accordée à Reuters au début du mois, expliquant qu'il voulait donner aux femmes des postes plus élevés et plus influents au sein du Saint-Siège.

Les trois femmes sont la sœur Raffaella Petrini, une Italienne qui est actuellement gouverneur adjoint de la Cité du Vatican, la religieuse française Yvonne Reungoat, ancienne supérieure générale d'un ordre religieux, et la laïque italienne Maria Lia Zervino, présidente de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, UMOFC.

Les trois femmes faisaient partie des 14 personnes nommées au Dicastère pour les évêques, qui examine les candidats et conseille le pape sur les prêtres qui devraient devenir évêques.

Les 11 autres personnes nommées mercredi sont des cardinaux, des évêques et des prêtres.

Les mandats sont d'une durée de cinq ans. Avant l'annonce des 14 noms mercredi, il y avait plus de 20 membres. Le total fluctue en fonction de l'expiration des mandats, mais le comité compte généralement entre 25 et 30 membres.

Le processus commence localement, lorsque les évêques suggèrent aux archevêques les noms de prêtres qui, selon eux, feraient de bons évêques.

La liste est ensuite transmise au nonce du Vatican, ou à l'ambassadeur, dans un pays, qui fait une enquête plus approfondie sur la personne et envoie ses recommandations au Vatican.

Les membres du comité, qui viennent du monde entier, se réunissent à Rome environ deux fois par mois et envoient leurs recommandations au pape, qui prend la décision finale.

"De cette façon, les choses s'ouvrent un peu", a déclaré François lors de l'entretien accordé à Reuters le 2 juillet dans sa résidence, lorsqu'il a révélé sa décision de nommer des femmes à la partie décisionnelle du département épiscopal.

Outre Petrini, qui, en tant que gouverneur adjoint, est la femme la plus puissante du plus petit État du monde, François a déjà nommé un certain nombre de femmes, tant religieuses que laïques, à des départements du Vatican.

L'année dernière, il a nommé la religieuse italienne Sœur Alessandra Smerilli au poste de numéro deux du bureau du développement du Vatican, qui s'occupe des questions de justice et de paix.

En outre, François a nommé Nathalie Becquart, une Française membre des Sœurs missionnaires de Xaviere, au poste de co-secrétaire du Synode des évêques, qui prépare les grandes réunions des évêques du monde entier qui ont lieu tous les deux ans.

Parmi les femmes laïques occupant déjà des postes de haut niveau au Vatican, citons Barbara Jatta, première femme directrice des musées du Vatican, et Cristiane Murray, directrice adjointe du Bureau de presse du Vatican. Toutes deux ont été nommées par François.