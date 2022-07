Le pape s'excuse au Canada pour le "mal" des pensionnats autochtones

S'exprimant près du site d'une ancienne école, François a présenté ses excuses pour le soutien chrétien à la "mentalité colonisatrice" de l'époque. Il a appelé à une "enquête sérieuse" sur les soi-disant pensionnats et à davantage d'assistance pour aider les survivants et les descendants à guérir.

"Avec honte et sans ambiguïté, je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens à l'encontre des peuples autochtones", a déclaré François aux dirigeants autochtones des Premières nations, des Métis et des Inuits.

Le pape, âgé de 85 ans, effectue cette tournée d'excuses d'une semaine au Canada pour tenir une promesse qu'il a faite aux délégations autochtones qui lui ont rendu visite cette année au Vatican, où il a présenté les premières excuses.

"Je demande pardon, en particulier, pour la façon dont de nombreux membres de l'Église et des communautés religieuses ont coopéré, notamment par leur indifférence, aux projets de destruction culturelle et d'assimilation forcée promus par les gouvernements de l'époque, qui ont culminé avec le système des pensionnats", a-t-il déclaré.

Entre 1881 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leurs familles et amenés dans des pensionnats. De nombreux enfants ont été affamés, battus et abusés sexuellement dans un système que la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a qualifié de "génocide culturel".