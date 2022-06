Le pape s'excuse d'avoir dû annuler son voyage en Afrique

Le Vatican a annoncé jeudi que le voyage du 2 au 7 juillet avait été reporté indéfiniment en raison de l'affection du genou du pontife de 85 ans, qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant depuis plus d'un mois.

"Je ressens un grand regret d'avoir dû reporter ce voyage, que je tiens toujours à faire", a-t-il déclaré lors de son discours de dimanche devant des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre.

"Je vous demande de me pardonner pour cela. Prions ensemble pour qu'avec l'aide de Dieu et d'un traitement médical, je puisse venir chez vous le plus tôt possible. Nous avons bon espoir", a-t-il déclaré, s'adressant directement aux populations et aux autorités des deux pays.

Le Vatican a déclaré jeudi que le voyage avait été reporté "afin de ne pas compromettre les résultats de la thérapie qu'il suit pour son genou".

Dimanche, il a fait référence à son mal, qui serait un ligament déchiré, en parlant de "problèmes avec ma jambe". François souffre également d'une sciatique, qui l'a fait boiter avant même la poussée du problème de genou.

Des sources du Vatican ont déclaré que le pape a reçu plusieurs injections par semaine pour cette maladie, ainsi qu'une thérapie physique, et qu'il espérait pouvoir retrouver une capacité de marche au moins partielle avant le début du voyage.

Ils ont dit que le pape est contre la chirurgie en raison de problèmes avec l'anesthésie générale suite à une opération pour enlever une partie de son intestin il y a un an.

La visite du pape au Canada est toujours prévue du 24 au 30 juillet.

Il a également exhorté ses auditeurs à ne pas s'habituer à la guerre en Ukraine. "Ne permettons pas au temps qui passe d'émousser notre douleur et notre préoccupation pour ces personnes martyrisées", a-t-il déclaré.