Wall Street et la City ne répondent plus

Bon OK, le titre est un peu grandiloquent pour exprimer le fait que les bourses américaine et britannique sont fermées pour un jour férié. Sans les investisseurs anglo-saxons, les échanges seront probablement limités et les investisseurs risquent d'être sur la retenue. Sur la semaine écoulée, les valeurs technologiques ont encore brillé pendant que le reste de la cote était un peu à la traîne.