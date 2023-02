Le pape termine sa visite au Congo et se dirige vers le Sud-Soudan instable

Le pontife de 86 ans, qui effectue sa troisième visite en Afrique subsaharienne depuis le début de son pontificat en 2013, a reçu un accueil enthousiaste de la part de foules immenses dans la capitale congolaise Kinshasa, mais a également été confronté à la réalité de la guerre, de la pauvreté et de la faim.

Mercredi, il a entendu les récits poignants de victimes du conflit dans l'est du Congo qui ont assisté aux meurtres de proches parents et ont été soumis à l'esclavage sexuel, à l'amputation et au cannibalisme forcé.

Le pape a condamné les atrocités comme des crimes de guerre et a appelé toutes les parties, internes et externes, qui orchestrent la guerre au Congo pour piller les vastes ressources minérales du pays à cesser de s'enrichir avec "l'argent taché de sang".

L'est du Congo est en proie depuis des décennies à des conflits dus en partie à la lutte pour le contrôle de gisements de diamants, d'or et d'autres métaux précieux entre le gouvernement, les rebelles et les envahisseurs étrangers. Les débordements et les longues retombées du génocide de 1994 au Rwanda voisin ont également alimenté la violence.

François est revenu à maintes reprises sur le thème du conflit alimenté par "le poison de la cupidité", déclarant que le peuple congolais et le monde entier devraient se rendre compte que les personnes sont plus précieuses que les minéraux contenus dans la terre qui les entoure.

Après une rencontre avec les évêques congolais à Kinshasa vendredi matin et une cérémonie d'adieu à l'aéroport, son avion doit décoller à 0940 GMT, en direction de Juba, la capitale du Sud-Soudan, où il devrait atterrir vers 1300 GMT.

Le pape sera accompagné pendant toute sa visite au Sud-Soudan par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef de la Communion anglicane mondiale, et par le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, Iain Greenshields.

Il s'agit du premier voyage conjoint à l'étranger des trois dirigeants chrétiens, qui l'ont appelé un "pèlerinage de paix".

Le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan pour devenir indépendant en 2011 après des décennies de conflit nord-sud, mais la guerre civile a éclaté en 2013. Malgré un accord de paix conclu en 2018 entre les deux principaux antagonistes, la violence et la faim sévissent toujours dans le pays.

François souhaite se rendre dans ce pays majoritairement chrétien depuis des années, mais chaque fois que la planification d'un voyage a commencé, il a dû être reporté en raison de l'instabilité sur le terrain.

Dans l'un des gestes les plus remarquables de sa papauté, François s'est agenouillé pour embrasser les pieds des dirigeants du Soudan du Sud, autrefois en guerre, lors d'une réunion au Vatican en avril 2019, les exhortant à ne pas retourner à la guerre civile.