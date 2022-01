Le "paradis" du bitcoin au Kazakhstan pourrait perdre de son éclat

Les fermetures de sites Web du gouvernement pendant une explosion de troubles dans le pays, deuxième plus grand centre de minage au monde, ont fait chuter la puissance de calcul mondiale du bitcoin d'environ 13 %, les centres de données utilisés pour produire la cryptomonnaie ayant été mis hors service.

Alan Dorjiyev, de l'Association nationale de la blockchain et de l'industrie des centres de données du Kazakhstan, qui représente 80 % des sociétés minières légales du pays, a déclaré que la plupart des producteurs de crypto-monnaies étaient désormais de retour en ligne.

Pourtant, la reprise des opérations pourrait cacher des problèmes à venir pour l'industrie des cryptomonnaies en pleine croissance, selon quatre grands mineurs interrogés par Reuters, certains disant qu'eux-mêmes ou leurs clients pourraient chercher d'autres pays où opérer.

La panne d'Internet a aggravé les inquiétudes croissantes concernant la stabilité et les perspectives de l'activité, alors qu'une surveillance gouvernementale plus stricte se profile, ont déclaré les mineurs.

Vincent Liu, un mineur qui a transféré ses activités de la Chine au Kazakhstan pour profiter de l'énergie bon marché du pays, a déclaré que l'évolution de l'environnement l'avait amené à envisager de transférer ses activités en Amérique du Nord ou en Russie.

"Deux ou trois ans auparavant, nous appelions le Kazakhstan un paradis de l'industrie minière en raison de la stabilité de l'environnement politique et de l'électricité", a déclaré Liu.

"Nous évaluons la situation [...] Je suppose que nous garderons une partie du hashrate au Kazakhstan et que nous en déplacerons une autre dans d'autres pays", a-t-il ajouté.

Le bitcoin et les autres cryptomonnaies sont "minés" par de puissants ordinateurs qui rivalisent avec d'autres connectés à un réseau mondial pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Ce processus consomme de l'électricité et est souvent alimenté par des combustibles fossiles.

L'année dernière, le Kazakhstan est devenu le deuxième centre mondial de minage de bitcoins après les États-Unis, attirant un afflux de mineurs et de réservations de centres de données en provenance de l'ancien leader mondial, la Chine, après la répression de ce secteur par Pékin.

En août, le Kazakhstan représentait 18 % du "hashrate" mondial - jargon cryptographique désignant la puissance de calcul utilisée par les ordinateurs connectés au réseau bitcoin. Ce chiffre était de 8 % en avril, avant que les mineurs chinois ne déplacent des machines et n'achètent des capacités dans les centres de données kazakhs.

JEUX DE POUVOIR

Les fermes d'extraction de crypto-monnaies du Kazakhstan sont pour la plupart alimentées par des centrales à charbon vieillissantes, qui constituent un casse-tête pour les autorités qui cherchent à décarboniser l'économie. Les mineurs gourmands en énergie ont obligé l'ancien État soviétique à importer de l'électricité et à rationner l'approvisionnement national.

Le gouvernement étudie actuellement la manière de taxer et de réglementer cette industrie, en grande partie souterraine et appartenant à des étrangers. Il a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait de sévir contre les mineurs "gris" non enregistrés qui, selon ses estimations, pourraient consommer deux fois plus d'électricité que les mineurs "blancs" ou officiellement enregistrés.

Din-mukhammed Matkenov, cofondateur du mineur de crypto-monnaies BTC KZ, a déclaré que l'afflux de mineurs chinois avait aggravé les problèmes des mineurs nationaux en absorbant de l'énergie. Les clients pourraient chercher à se déplacer vers les États-Unis et la Russie, a-t-il dit.

"Nous pensons que le développement et la stabilité de l'industrie minière au Kazakhstan sont en danger", a déclaré M. Matkenov, dont la société possède trois centres de données à Ekibastuz, une ville du nord du Kazakhstan, et gère plus de 30 000 appareils miniers. L'alimentation électrique inégale a compliqué les activités de l'entreprise, a-t-il ajouté.

"C'est très instable et vraiment difficile de prévoir les bénéfices pour payer la facture d'électricité et les salaires. En ce moment, nous sommes au bord de la faillite et les clients essaient de trouver d'autres pays où ils peuvent se délocaliser et où le gouvernement est plus stable."

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon les quatre mineurs, les impôts, les coûts de main-d'œuvre et les équipements relativement bas du Kazakhstan proposent néanmoins des avantages. L'électricité coûte au minimum 0,03 à 0,04 dollar par kilowatt, a déclaré M. Matkenov, ce qui est similaire aux États-Unis et inférieur à 0,05 dollar en Russie.

"Il est facile de faire des affaires au Kazakhstan, ce qui permet à des projets bien capitalisés de se déployer beaucoup plus rapidement qu'en Occident", a déclaré Mike Cohen, de la société minière Pow.re, basée au Canada.

"Ceux qui sont prêts à établir des opérations dans la région ont une plus grande tolérance au risque géopolitique et ne sont pas rebutés par les sources d'énergie à base de combustibles fossiles."