Le parcours militant de Zawahiri a surpris les voisins dans la banlieue du Caire

"Les années ont passé, et puis tout d'un coup, nous avons entendu parler d'Ayman al-Zawahiri qui faisait toutes ces choses, il est devenu quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé", a déclaré Attia Salama, son ancien voisin dans la banlieue chic du Caire, à Maadi.

"Avant, il était tranquille, personne ne faisait attention à lui. Notre expérience avec lui et sa famille était totalement normale, nous n'avions aucune idée qu'il faisait partie de ce mouvement."

Zawahiri, un chirurgien égyptien, est ensuite devenu le chef de l'un des groupes militants les plus redoutés du pays, le Jihad islamique, convainquant de jeunes hommes désabusés de se retourner contre l'État soutenu par les États-Unis.

Un avocat de la famille Zawahiri n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire mardi.

Zawahiri a orchestré une campagne au milieu des années 1990 pour renverser le gouvernement et mettre en place un État islamique puriste. Plus de 1 200 Égyptiens ont été tués.

Les autorités égyptiennes ont mis en place une répression du Jihad islamique après une tentative d'assassinat du président Hosni Moubarak en juin 1995 à Addis-Abeba.

Zawahiri, grisonnant et coiffé d'un turban blanc, a répondu en ordonnant une attaque en 1995 contre l'ambassade égyptienne à Islamabad. Deux voitures remplies d'explosifs ont défoncé les portes de l'enceinte, tuant 16 personnes.

Zawahiri n'a pas émergé des bidonvilles du Caire, comme d'autres attirés par les groupes militants qui promettent une noble cause. Né en 1951 dans une famille éminente du Caire, Zawahiri était le petit-fils du grand imam d'Al Azhar, l'une des plus importantes mosquées de l'Islam.

Zawahiri a été élevé dans la banlieue de Maadi, un lieu privilégié par les expatriés des nations occidentales contre lesquelles il s'est élevé. Fils d'un professeur de pharmacologie, Zawahiri a embrassé pour la première fois le fondamentalisme islamique à l'âge de 15 ans.

Zawahiri a été tué dimanche à Kaboul, en Afghanistan, par un missile de drone américain, selon des responsables à Washington.

GRAVIT LES ÉCHELONS D'AL QAEDA

Son ancien voisin Salama se tenait dans une rue égyptienne typique remplie de vendeurs de légumes, de cafés, de mécaniciens et d'autobus et réfléchissait à la vie de Zawahiri avant qu'il ne gravisse les rangs d'Al-Qaïda, déterminé à terroriser les États-Unis et d'autres pays occidentaux.

Les amis de Zawahiri avaient l'habitude de passer et ensuite ils allaient tous prier, a dit Salama.

"Nous avons été surpris de voir la sécurité de l'État venir dans deux voitures et l'emmener, lui et son frère Hussein, et les arrêter", a déclaré Salama, faisant référence aux agents de la sécurité de l'État travaillant pour Moubarak.

"Il avait l'habitude de se promener, de prier et d'aller à sa clinique. Et puis tout d'un coup, ça a changé, et la sécurité est venue le chercher."

Zawahiri a disparu après avoir été libéré de prison et s'est finalement dirigé vers l'Afghanistan pour combattre les troupes d'occupation soviétiques. Déterminées à garder un œil sur Zawahiri, les forces de sécurité passaient par Maadi et interrogeaient son père et sa mère sur ses allées et venues.

Il allait devenir le cerveau de certains des attentats les plus spectaculaires d'Al-Qaïda. Sa tête était mise à prix pour 25 millions de dollars et il a aidé à coordonner les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, qui ont tué près de 3 000 personnes.

Une autre connaissance du quartier, Hassan Izzeldin, a déclaré que sa famille était des gens connus et décents.

"Il a choisi cette voie pour lui-même, et il est le seul à blâmer pour sa fin", a-t-il dit.