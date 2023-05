Lorsque Kevin McCarthy s'est efforcé, au début de l'année, d'obtenir suffisamment de voix de la part de ses propres républicains pour devenir président de la Chambre des représentants, le président démocrate Joe Biden a qualifié cette longue saga d'embarras national, avant de s'en amuser.

"J'ai une bonne nouvelle pour vous", a déclaré M. Biden en pointant du doigt un journaliste après un discours dans le Kentucky. "Ils viennent de vous élire président de la Chambre des représentants.

Au cours des mois d'échanges tendus sur le plafond de la dette américaine, M. McCarthy s'en est également pris à M. Biden. Soutenant que M. Biden devrait le rencontrer pour discuter de ses demandes de relèvement du plafond de la dette en mars, M. McCarthy s'est moqué de l'âge avancé du président, qui est âgé de 80 ans.

"J'apporterais un déjeuner à la Maison-Blanche. Je ferais de la nourriture molle si c'est ce qu'il veut. Cela n'a pas d'importance. Tout ce qu'il faut pour se rencontrer", a déclaré M. McCarthy à la presse.

Toutefois, au cours des dernières semaines, les deux hommes ont cessé de se rabaisser et sont parvenus à un accord qui va maintenant conduire à un vote du Congrès pour suspendre le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement qui provoquerait des ravages économiques dans le pays.

À l'instar de l'accord qu'ils ont conclu, les relations que les deux hommes ont forgées ne sont pas très jolies, mais il semble qu'elles aient permis d'atteindre les objectifs fixés.

"Je pense qu'il a négocié avec moi de bonne foi", a déclaré M. Biden au sujet de M. McCarthy dimanche. "Il a tenu parole. Il a dit ce qu'il ferait. Il a fait ce qu'il avait dit".

L'accord plafonne les dépenses fédérales et oblige davantage de pauvres à travailler pour obtenir une aide alimentaire, des concessions que les démocrates détestent. Mais il préserve également une grande partie de la loi de M. Biden sur la réduction de l'inflation et reporte à 2025 le prochain débat sur le plafond de la dette, ce que les républicains détestent.

D'ÉTRANGES ALLIANCES POLITIQUES

M. Biden, ancien sénateur chevronné du Delaware, évoque l'époque où les deux partis s'unissaient souvent pour résoudre des problèmes urgents. Il a d'ailleurs poussé ses collègues démocrates à trouver des accords de part et d'autre de l'allée, dans le cadre de ses efforts plus larges pour recentrer le pays.

Bien qu'il ait initialement demandé que le plafond de la dette soit relevé sans négociations, il a fini par faire des compromis.

M. McCarthy, un Californien de 58 ans, est représentatif d'un style pugilistique de la politique républicaine qui a pris racine avec le "Tea Party" et s'est épanoui sous l'ancien président Donald Trump.

Il a gravi les échelons du parti en prônant des baisses d'impôts pour les entreprises et une réduction des dépenses publiques, et préside désormais un parti républicain indiscipliné au sein duquel des parlementaires radicaux ont menacé de le forcer à quitter le poste de président, à moins qu'il n'adopte une ligne dure vis-à-vis de la Maison Blanche.

Après une première rencontre à la Maison-Blanche le 1er février, M. McCarthy, optimiste, avait prédit qu'il trouverait un terrain d'entente avec M. Biden et qu'il se reverrait bientôt.

Au lieu de cela, une impasse de trois mois s'ensuivit.

M. Biden a refusé de négocier, la Maison-Blanche ayant parié que les investisseurs et les groupes d'entreprises persuaderaient les républicains de renoncer à leur menace de mettre les États-Unis en cessation de paiement.

McCarthy et Biden ont passé ce temps à s'accuser mutuellement de mettre l'économie américaine en danger. McCarthy s'est plaint de son isolement par rapport à la Maison Blanche.

"Je n'ai jamais été contacté par quelqu'un de la Maison Blanche. Aucun membre de l'administration ne m'a appelé. C'est moi qui les ai appelés", a déclaré le président de la Chambre des représentants à des journalistes lors d'une retraite républicaine en mars.

Même après le début des négociations, M. McCarthy a dépeint le président comme le prisonnier de "socialistes" désireux de se mettre en défaut.

"Il préfère être le premier président de l'histoire à faire défaut sur la dette plutôt que de risquer de contrarier les socialistes radicaux qui mènent la barque des démocrates en ce moment", a tweeté M. McCarthy la semaine dernière.

Mais il a changé de ton lorsque les deux parties se sont rapprochées d'un accord la semaine dernière, exprimant son respect pour les négociateurs de la Maison Blanche : "Ce sont des gens très intelligents, très respectés des deux côtés. Ils connaissent leur travail, ils connaissent les chiffres".

Le républicain Patrick McHenry, l'un des principaux négociateurs de la Chambre des représentants, a souligné que M. Biden et M. McCarthy étaient "deux Irlandais qui ne boivent pas" mais qui avaient trouvé le moyen de travailler ensemble.

"Ce que j'ai vu hier dans le bureau ovale, c'est une volonté de s'engager l'un envers l'autre de manière sincère - exprimer ses désaccords, écouter", a déclaré M. McHenry après l'une des réunions de la semaine dernière.

Les collaborateurs de Joe Biden affirment que les relations entre Joe Biden et John McCarthy sont largement cordiales et professionnelles et que Joe Biden reconnaît que le président de la Chambre des représentants a fort à faire pour présider les différentes factions du Parti républicain.

LIENS ENTRE TRUMP ET PELOSI

Le fait que les deux hommes aient été très proches du prédécesseur de l'autre n'a peut-être pas facilité leurs relations.

M. Biden idolâtrait l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une femme "qui, je pense, sera considérée comme la plus grande présidente de la Chambre des représentants de l'histoire de ce pays", a-t-il déclaré lors de son discours sur l'état de l'Union, le 7 février.

M. McCarthy était un partisan enthousiaste du prédécesseur de M. Biden, le républicain Donald Trump, et voyageait fréquemment à bord d'Air Force One lorsque M. Trump était président.

Il a fait partie des 147 républicains qui ont voté en faveur de l'annulation de la victoire de M. Biden lors de l'élection de 2020 en raison des accusations de fraude électorale formulées par M. Trump, même s'il a fini par reconnaître que M. Biden était le président légitime.

Il a critiqué M. Trump pour son incapacité à maîtriser ses propres partisans lors de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, mais reste en contact avec lui.